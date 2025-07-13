Пока мы только формируем первые впечатления о Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Flip 7 FE, в сеть уже просочилась информация о другом грядущем смартфоне Samsung — Galaxy S25 FE.

Согласно отчету TechManiacs, Galaxy S25 FE получит экран на основе низкотемпературного поликристаллического оксида (LTPO). Это означает, что частота обновления дисплея будет динамически адаптироваться в зависимости от контента.

Такая технология особенно полезна для экономии заряда батареи, например, в режиме Always On Display (AOD). В отличие от Galaxy S24 FE, который тоже поддерживает AOD, но без LTPO, новая модель сможет снижать частоту обновления в фоновом режиме, что положительно скажется на автономности.

Экраны LTPO обычно встречаются в топовых устройствах, таких как Apple iPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25, поэтому их появление в S25 FE может указывать на более премиальный статус модели по сравнению с предшественниками.





Улучшенная батарея и зарядка

Еще одним важным обновлением станет аккумулятор: его ёмкость, по данным инсайдеров, увеличится с 4700 мАч до 4900 мАч, а мощность проводной зарядки возрастёт с 25 Вт до 45 Вт.

Конечно, эти данные пока остаются слухами — окончательные характеристики станут известны только после официального анонса. Как и предыдущие модели линейки FE (Fan Edition), новый смартфон займёт промежуточное положение между флагманами и бюджетными устройствами.





Другие ожидаемые изменения

Согласно утечкам, Galaxy S25 FE получит более тонкие рамки экрана, а в качестве процессора может использоваться Exynos 2400. Что касается камер, их модуль, вероятно, останется таким же, как у Galaxy S24 FE.

Когда ждать презентации?

Точная дата анонса пока неизвестна, но, учитывая, что Galaxy S24 FE вышел в сентябре 2024 года, логично предположить, что его преемник дебютирует примерно в то же время — осенью 2025 года.



