Один бизнес Илона Маска может стать источником финансирования для другого.

Согласно отчету The Wall Street Journal, со ссылкой на инвесторов, близких к SpaceX, компания согласилась вложить $2 млрд в ИИ-стартап Маска xAI. Эти средства станут частью масштабного раунда финансирования, в рамках которого xAI планирует привлечь $5 млрд акционерного капитала и еще $5 млрд в виде долгового финансирования. О начале сбора средств в конце июня сообщал Morgan Stanley.

Для SpaceX это станет первой инвестицией в xAI и одной из крупнейших сделок в сторонние компании. По данным WSJ, SpaceX уже использует чат-бота Grok (разработанного xAI) для улучшения поддержки клиентов своего спутникового интернет-сервиса Starlink и планирует расширять сотрудничество.

Стратегия взаимной поддержки компаний Маска

Маск не раз использовал свои компании для взаимного развития. Например, в начале этого года он интегрировал xAI с соцсетью X (бывший Twitter).





При этом Grok уже не первый раз оказывается в центре скандалов: недавно xAI принесла извинения за антисемитские высказывания бота, включая шутки, где тот называл себя «Мехахитлером». Несмотря на это, Tesla начала внедрять Grok в свои автомобили в качестве голосового помощника.