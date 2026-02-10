Samsung выпустила четвёртую бета-версию оболочки One UI 8.5, которая в будущем дебютирует вместе с серией Galaxy S26. Ожидается, что новые флагманы компании будут представлены 25 февраля.

Изначально выход этой бета-версии ожидался в середине января, однако релиз, по всей видимости, был отложен на несколько недель. Сейчас обновление стало доступно для смартфонов Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в Южной Корее, на домашнем рынке Samsung.

Размер обновления составляет около 1,5 ГБ, а номер прошивки оканчивается на ZZAL. В новой сборке исправлен целый ряд ошибок: самопроизвольное переключение вызова на громкую связь, сбои при просмотре истории звонков в приложении «Телефон», проблема, из-за которой во время разговора через Bluetooth-гарнитуру звук слышал только один собеседник, ошибка, при которой нажатие на иконку журнала вызовов вставляло номер в цифровую клавиатуру, а также недоработка, из-за которой меню AI Select не закрывалось автоматически после выбора пункта «Копировать».

Пользователи поддерживаемых устройств, участвующие в бета-тестировании One UI 8.5 в соответствующих регионах, могут проверить наличие обновления в настройках смартфона, перейдя в раздел «Настройки», затем «Обновление ПО» и выбрав пункт «Загрузка и установка».