Компания Oppo официально подтвердила дату презентации своей новой операционной системы — ColorOS 16. Мероприятие пройдет 15 октября 2025 года в Шэньчжэне и будет совмещено с ежегодной конференцией разработчиков Oppo (ODC).

Что ожидать на презентации

На конференции Oppo представит свою новую стратегию в области искусственного интеллекта и подробно расскажет о возможностях ColorOS 16. В программе запланировано десять подфорумов и шесть выставочных зон, а также «улица вдохновения», которая предоставит разработчикам и энтузиастам многочисленные возможности познакомиться с видением компании в сфере программного обеспечения и дизайна.

Вдохновение от iOS 26 и новые устройства

По информации с официального сайта Oppo, дизайн ColorOS 16 явно черпает идеи из интерфейса «жидкого стекла» iOS 26. Интересно будет увидеть, как Oppo адаптирует этот стиль, учитывая критику пользователей Apple, связанную с проблемами читаемости.

Первыми устройствами с ColorOS 16 станут смартфоны Find X9 и Find X9 Pro. Модель Find X9 также войдет в число первых смартфонов с процессором Dimensity 9500.





Технологические новшества экранов

Oppo представит в новых устройствах уникальный дисплей с яркостью всего 1 нит, разработанный для защиты глаз нового поколения. Для улучшения качества изображения используется фирменный дисплейный чип P3. Особенности экранов включают отсутствие мерцания, регулировку яркости с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) на частоте 3840 Гц, а также стандартную цветовую температуру 6900K — всё это направлено на снижение нагрузки на зрение. Дисплеи сертифицированы авторитетными лабораториями TUV Rheinland и SGS.