youtube musics now playing ui is revised for the android and ios versions of the app
Google представил обновлённый интерфейс экрана «Сейчас играет» в приложении YouTube Music для iOS и Android. Изменения коснулись расположения элементов управления и добавили новые сценарии взаимодействия, чтобы пользователям было проще управлять музыкой и навигацией.

Содержание
1. Что изменилось в интерфейсе
2. Как получить новый интерфейс
3. YouTube Music против конкурентов

Что изменилось в интерфейсе

Сверху экрана исчез переключатель «Песня/Видео», рядом остались только иконка Cast и кнопка дополнительного меню.


Главные кнопки управления — перемешивание, перемотка назад, воспроизведение, перемотка вперёд и повтор — переместились выше полосы прогресса, которая стала заметно толще.

ytm a

Под прогресс-баром теперь расположен карусельный блок с кнопками: «Лайк/Дизлайк», «Текст песни» и «Переключатель Песня/Видео».


Вместо кнопки «Далее» появился ползунок: его можно потянуть вверх, чтобы увидеть плейлист или радио-станцию. Короткое нажатие на него открывает двухоконный режим: сверху остаётся «Сейчас играет», а ниже — четыре следующих трека в очереди.

Также в обновлении доработаны меню с текстами песен и вкладка «Похожие».


Как получить новый интерфейс

Обновление распространяется серверной стороной и появляется у пользователей постепенно. На Android можно попробовать форсировать включение новой версии:

  1. Зайти в «Настройки» → «Приложения».
  2. Найти YouTube Music и открыть «Инфо о приложении».
  3. Нажать «Остановить принудительно», закрыть и снова открыть приложение.

Метод срабатывает не всегда, так как интерфейс включается выборочно.


YouTube Music против конкурентов

YouTube Music продолжает конкурировать с Apple Music и Spotify.

  • Apple Music предлагает лучшее качество звучания с lossless и пространственным аудио.
  • Spotify славится интерфейсом и рекомендациями, недавно добавил lossless-поток.
  • YouTube Music выигрывает за счёт самой большой библиотеки — здесь можно найти треки, которых нет у конкурентов.
