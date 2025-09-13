Google представил обновлённый интерфейс экрана «Сейчас играет» в приложении YouTube Music для iOS и Android. Изменения коснулись расположения элементов управления и добавили новые сценарии взаимодействия, чтобы пользователям было проще управлять музыкой и навигацией.

Что изменилось в интерфейсе

Сверху экрана исчез переключатель «Песня/Видео», рядом остались только иконка Cast и кнопка дополнительного меню.





Главные кнопки управления — перемешивание, перемотка назад, воспроизведение, перемотка вперёд и повтор — переместились выше полосы прогресса, которая стала заметно толще.

Под прогресс-баром теперь расположен карусельный блок с кнопками: «Лайк/Дизлайк», «Текст песни» и «Переключатель Песня/Видео».





Вместо кнопки «Далее» появился ползунок: его можно потянуть вверх, чтобы увидеть плейлист или радио-станцию. Короткое нажатие на него открывает двухоконный режим: сверху остаётся «Сейчас играет», а ниже — четыре следующих трека в очереди.

Также в обновлении доработаны меню с текстами песен и вкладка «Похожие».





Как получить новый интерфейс

Обновление распространяется серверной стороной и появляется у пользователей постепенно. На Android можно попробовать форсировать включение новой версии:

Зайти в «Настройки» → «Приложения». Найти YouTube Music и открыть «Инфо о приложении». Нажать «Остановить принудительно», закрыть и снова открыть приложение.

Метод срабатывает не всегда, так как интерфейс включается выборочно.





YouTube Music против конкурентов

YouTube Music продолжает конкурировать с Apple Music и Spotify.