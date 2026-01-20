Складной смартфон Motorola Razr 60 Ultra начал получать стабильное обновление до Android 16, завершив многомесячное ожидание для владельцев устройства. Крупное обновление приносит различные улучшения системы, новые функции и исправления ошибок.

На данный момент Motorola распространяет обновление для Razr 60 Ultra в Бразилии. Обновление по воздуху имеет номер сборки W1VL36H.59-55-5 и переводит устройство на актуальную версию Android, тогда как изначально смартфон был выпущен с Android 15.

Как это обычно бывает с крупными обновлениями, развертывание происходит поэтапно. Поэтому одни пользователи могут получить уведомление раньше других — это зависит от региона и оператора связи. Если обновление пока не появилось, его можно проверить вручную, перейдя в «Настройки» → «Система» → «Обновление ПО» и выбрав пункт «Проверить обновления».

Новая версия Android 16 приносит на Razr 60 Ultra ряд улучшений, направленных на повышение удобства и повседневной функциональности. В системе появился объединённый раздел режимов, в котором собраны такие функции, как «Не беспокоить», «Режим сна» и «Режим вождения». Также пользователи могут создавать собственные режимы под разные сценарии использования.

Процесс подключения к точке доступа стал проще: если смартфон и подключаемое устройство используют один и тот же аккаунт Google, подключение к Wi-Fi-хотспоту возможно в одно касание без ввода пароля.





Обновление также улучшает поддержку слуховых аппаратов с низким энергопотреблением. Во время звонков пользователь может выбрать, какой микрофон использовать — встроенный микрофон смартфона или микрофон слухового аппарата, что обеспечивает более чёткую передачу голоса.

Помимо новых функций, Android 16 приносит свежие патчи безопасности, а также улучшения стабильности и производительности системы. В ближайшее время обновление должно стать доступно и в других регионах.