Microsoft выпустила исправление для ошибки, из‑за которой части компьютеров с Windows 11 не могли корректно загрузиться: пакет KB5077181 начал распространяться 10 февраля и устраняет сбои UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, появлявшиеся после установки обновления KB5074109 от 13 января.

KB5077181 — что исправили

По данным Microsoft, корень проблемы лежал в неудачной установке одного из декабрьских пакетов безопасности 2025 года. На пострадавших машинах попытка отката к состоянию до установки обновления не возвращала нормальную загрузку, а повторная установка следующего пакета приводила к циклической перезагрузке. KB5077181 нацелено на устранение этого сценария и начало раздачу 10 февраля в рамках обычного цикла Patch Tuesday.

Проблема: ошибка UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME, приводившая к циклической перезагрузке.

Первоначальное обновление: KB5074109 — вышло 13 января 2026.

Источник сбоя: пакет безопасности декабря 2025 года, который повлиял на корректность установки и отката обновлений.

Исправление: KB5077181 — начало распространения 10 февраля 2026.

Какие компьютеры пострадали

Microsoft не публиковала полный список моделей или конфигураций, однако симптоматика типична для систем с проблемами в доступе к загрузочному томе после изменения компонентов безопасности. В реальности чаще всего страдают устройства с нестандартными конфигурациями дисков, сторонними драйверами хранения или с включёнными инструментами шифрования и резервного копирования, которые вмешиваются в процесс установки обновлений.

Для пользователей это означало: на экране появлялось предложение перезагрузить ПК, затем — та же ошибка, и устройство входило в цикл. В таких случаях восстановить систему без внешних средств можно было редко: требовалось вручную вмешаться, использовать загрузочные носители или переустановку.

Что делать системным администраторам

Если у вас есть управляемая инфраструктура, действие одно: проверить, какие клиенты приняли KB5074109, и как можно скорее развернуть KB5077181 через WSUS, SCCM или Intune. Тем, кто всё ещё сталкивается с проблемой загрузки, пригодятся стандартные шаги восстановления: загрузка с внешнего носителя, проверка целостности тома и восстановление загрузочного сектора.





Проверить журналы обновлений и телеметрию для выявления клиентов с KB5074109.

Развернуть KB5077181 централизованно и отслеживать успешность установки.

Если машина не загружается — использовать среду восстановления Windows и команды для восстановления загрузочного тома.

Рассмотреть замедление автоматического развертывания критических обновлений до проверки на тестовом наборе устройств.

Этот инцидент снова подтверждает: автоматические обновления удобны, но риск регресса остаётся. Администраторам придётся балансировать между скоростью установки патчей и временем на тестирование.

Прогноз

Microsoft оперативно выпустила исправление, но доверие у части корпоративных заказчиков ушло не сразу. Открытый вопрос — изменит ли компания процесс валидации пакетов безопасности так, чтобы подобные сбои случались реже. Параллельно выиграют вендоры инструментов управления обновлениями: они получают ещё одну нишу, где можно продавать контроль и тестирование.