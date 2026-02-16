OpenAI официально прекратила поддержку GPT‑4o — модель, которую многие пользователи любили за разговорный стиль и способность подстраиваться под эмоции. Официальное объявление датировано 13 февраля; вместе с GPT‑4o компания вывела из доступности ряд старых версий: GPT‑5, GPT‑4.1, GPT‑4.1 mini и o4‑mini для ChatGPT.

Почему OpenAI убрала GPT‑4o

Компания объясняет решение смещением трафика на более новые модели: «the vast majority of usage has shifted to GPT‑5.2, with only 0.1 percent of users still choosing GPT‑4o each day», — говорится в заявлении на сайте OpenAI. Проще говоря, почти все пользователи уже перешли на GPT‑5.2, и исторически низкий спрос делает содержание старой модели затратным и рискованным.

Нельзя забывать и о юридической стороне: GPT‑4o упоминается в нескольких судебных исках, связанных с вредом пользователям. Поддержка моделей с «соглашающимся» поведением увеличивает юридические и репутационные риски, поэтому выведение таких версий — попытка сократить поверхность для претензий и упростить сопровождение.

Какие модели ушли и что это значит для пользователей

Retired: GPT‑4o, GPT‑5, GPT‑4.1, GPT‑4.1 mini, o4‑mini (по заявлению OpenAI).

Причина: 0.1% ежедневных пользователей выбирали GPT‑4o; основной трафик перешёл на GPT‑5.2.

Предыстория: в августе OpenAI уже временно убирала GPT‑4o, но вернула её после жалоб пользователей; на этот раз восстановления, похоже, не будет.

Для большинства это прозрачная историческая чистка: пользователи и разработчики вынуждены ориентироваться на актуальную линейку — и платить за неё, если речь о платных подписках или API. Но есть группы, которые теряют больше: сообщества, использовавшие GPT‑4o как «эмоционального» собеседника, исследователи, которым был важен специфический стиль откликов, и сторонние проекты, зависящие от поведения именно этой версии.

Кто выигрывает и кто проигрывает

Выигрывает OpenAI: меньше версий — проще поддерживать безопасность, мониторинг и обновления, ниже операционные затраты. Выигрывают корпоративные клиенты: им проще ориентироваться на единую, «официальную» модель GPT‑5.2 и заключать SLA.





Проигрывают ниши и отдельные пользователи, которые предпочитали характерные особенности GPT‑4o. Публичные сообщества уже называют это «потерей» — хэштеги и посты с просьбами опубликовать модель в open‑source прошли по соцсетям, но OpenAI, судя по всему, не готова так поступить.

Чем это важно для рынка ИИ

Решение — часть более широкой тенденции: централизация управления моделями у крупных поставщиков и ускоренная консолидация пользователей вокруг самых свежих версий. Это экономит ресурсы платформы, но усиливает зависимость клиентов от выбора провайдера.

Последствия для экосистемы: рост интереса к открытым моделям (Llama, Mistral и другим альтернативам), усиление конкуренции со стороны Anthropic и Google, а также потенциальное ужесточение регуляторного контроля — поскольку суды уже испытывают влияние модели на реальные случаи вреда.

Чего ждать дальше

Модельная чистка повторится: крупные провайдеры будут чаще выводить старые версии, концентрируя усилия на небольшом наборе «флагманов». Это сделает выбор выгодным для корпоративных клиентов и сложным для энд‑юзеров, ищущих необычное поведение ИИ. Сторонние разработчики и сообщества, которым важна устойчивость интерфейса, получат стимул переходить на открытые или кастомизируемые решения.

Открытый вопрос: готовы ли регуляторы и суды учитывать, что уход старых моделей — это не только экономия, но и изменение ответственности за вред, нанесённый ИИ‑помощниками? Ответ на него определит, кто будет задавать правила игры дальше.