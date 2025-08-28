Национальный мессенджер Max внедрил технологию Kaspersky Who Calls от «Лаборатории Касперского» для автоматической проверки телефонных номеров. Решение позволяет повысить уровень защиты пользователей от звонков с признаками мошенничества.

Телефонное мошенничество в цифрах

По данным Kaspersky Who Calls, в первом полугодии 2025 года 57% пользователей в России сталкивались с «классическими» звонками с неизвестных номеров, вызывавших подозрение в мошенничестве. Именно это подтолкнуло компании к интеграции технологий в мессенджер MAX.





Как работает Kaspersky Who Calls

Инструмент предоставляет пользователям информацию о репутации номера, категории организации и её названии при звонках и сообщениях в мессенджере.

Для выявления потенциальных угроз используются несколько моделей машинного обучения и комплекс аналитических технологий. Это позволяет блокировать подозрительные звонки и снижать риск мошенничества.





Совместная работа над безопасностью

В рамках партнерства проводится также анализ номеров, зарегистрированных в MAX. Это помогает противодействовать попыткам использовать мессенджер для обмана пользователей.

Ранее сообщалось, что Сбер предоставил команде MAX собственные технологии и экспертизу в области выявления подозрительных транзакций и звонков.



