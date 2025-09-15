15 сентября 2025 года пользователи мессенджера MAX столкнулись с крупным сбоем: приложение перестало работать, а отправка сообщений невозможна. Нарушения зафиксированы как при входе в аккаунт, так и при передаче данных. Проблема затронула значительное число пользователей, что вызвало волну жалоб в соцсетях и на специализированных ресурсах. Все пишут, что мессенджер Макс не работает.

По данным сервиса Downdetector, количество сообщений о неисправности резко возросло. На данный момент разработчики MAX не сделали официальных заявлений о причинах сбоя и сроках восстановления работы приложения.





Пользователи продолжают сообщать о невозможности воспользоваться базовыми функциями сервиса. Ожидается, что компания опубликует комментарий в ближайшее время.