Создатель Linux Линус Торвальдс официально объявил, что следующей крупной версией ядра операционной системы станет Linux 7.0, которая выйдет после текущей версии 6.19. Это решение соответствует неформальному правилу Торвальдса, который повышает первую цифру в номере версии только после достижения номера x.19, — шутливой системе, основанной на подсчёте пальцев рук и ног (20 цифр).

«Версии 3, 5 и 6 завершались на x.19 перед переходом к следующему числу, а версия 4 выделилась, добравшись до x.20», — напомнил Торвальдс в рассылке разработчикам, отметив, что релиз 6.19 вышел без сюрпризов как раз перед Суперкубком в США. Он также пошутил, что для тех, кто не смотрит спортивное событие, «возможно, стоит попробовать новейшее ядро».

Выпуск Linux 6.19, первый крупный в 2026 году, принёс ряд значимых улучшений. Среди них — расширенная поддержка устаревшего графического оборудования AMD (серии Radeon RX 5000 и более ранние) и оптимизация для гибридных процессоров Intel Meteor Lake и Arrow Lake. Также добавлены драйверы для новых сетевых адаптеров, улучшена производительность файловых систем Btrfs и EXT4, и обновлена безопасность для защиты от спекулятивных атак.

Переход на версию 7.0, как подчёркивает Торвальдс, не будет означать революционных изменений — модель развития Linux остаётся инкрементальной. Основными направлениями станут дальнейшая оптимизация энергоэффективности для ноутбуков, поддержка перспективных стандартов PCIe 6.0 и USB4 v2.0, а также улучшения в подсистеме Rust для написания драйверов. Ожидается, что Linux 7.0 ляжет в основу будущих дистрибутивов, включая Ubuntu 26.04 LTS и Fedora 40.

Эксперты отмечают, что «пальцевая» система нумерации Торвальдса, хоть и начатая как шутка, стала удобным маркером для сообщества. Она позволяет избежать излишней нумерации (как в Windows 11 23H2) и делает циклы развития предсказуемыми. При этом сам Торвальдс неоднократно заявлял, что смысл версий — лишь в удобстве отслеживания, а ключевым остаётся постоянное ежедневное развитие ядра. Ориентировочный выход Linux 7.0 ожидается во втором квартале 2026 года после нескольких месяцев тестирования в ветке -next.



