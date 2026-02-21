Valve вернулась в гостиную: Steam Machine — компактный ПК на базе SteamOS с беспроводным приёмником контроллера и интерфейсом, рассчитанным на диван — обещает объединить функции медиаплеера и игровой приставки. По сути это не просто ещё один стример вроде Chromecast, а полноценный компьютер, который одновременно воспроизводит потоковое видео, запускает нативные игры и работает с десктопными приложениями.

Чем Steam Machine отличается от Chromecast

Ключевое отличие очевидно: Chromecast — легковесный приёмник для трансляции контента с телефона или облачных сервисов; Steam Machine — полнофункциональный ПК. Это даёт набор преимуществ и компромиссов, которые важны при выборе, что поставить рядом с телевизором.

Управление: SteamOS ориентирована на геймпад и поддерживает клавиатуру с тачпадом; Chromecast управляется пультом или телефоном.

Приложения: Chromecast полагается на фирменные приложения; Steam Machine может открывать сайты, запускать Linux‑клиенты (Spotify, Jellyfin) и десктопные программы.

Игры: Steam Machine запускает игры локально — вплоть до нативного 4K и 60 кадров в секунду без сетевой латентности; Chromecast ограничен облачными сервисами вроде GeForce Now и возможностями стриминга.

Подключения: Steam Machine занимает HDMI‑порт и даёт доступ ко всем возможностям ПК; Chromecast минималистичен и не требует внешней периферии.

Как Steam Machine вписывается в гостиную

Форм‑фактор Steam Machine сделан так, чтобы устройство стояло рядом с телевизором или в тумбе — маленький корпус, встроенный беспроводной приёмник для контроллера — всё это уменьшает «компьютерные» трения. В результате вы можете включить телевизор и оказаться в Big Picture‑режиме Steam или на рабочем столе Linux, не бегая к системнику в другой комнате.

Управление остаётся выбором. Для фильмов и музыки достаточно геймпада, но если нужно искать контент или управлять локальной библиотекой, компактная клавиатура с тачпадом (например, похожая на Logitech K400 Plus) быстрее и удобнее пульта. Это устраняет одно из главных ограничений Chromecast — медленный ввод при поиске на экранных клавиатурах.

Какие у него есть ограничения и альтернативы

Steam Machine подходит тем, кто хочет объединить медиа и игры на одном устройстве. Но это и полноценный ПК, значит цена, энергопотребление и сложность настройки будут выше, чем у простого ТВ‑стримера. Для тех, кто ограничен бюджетом или предпочитает «включил и забыл», Chromecast остаётся удобным и дешёвым решением.





Есть и альтернативы «среднего звена»: мини‑ПК или одноплатные решения вроде Raspberry Pi 5 с Moonlight дают хорошую производительность в стриминге игр и стоят значительно дешевле, но обычно требуют кастомной настройки и не обеспечивают такого же уровня «из коробки» интеграции с библиотекой игр и контроллером.

Кого это выгодно и кого подвинет

Если вы уже владеете игровой библиотекой в Steam и хотите играть на большом экране без компромиссов по качеству, Steam Machine логично заменит отдельный ПК в гостиной и уберёт необходимость в Chromecast на основном телевизоре. Для семей, которые используют одну телевизионную зону для фильмов и игр, устройство превращает ТВ в универсальную платформу.

Производители стримеров теряют не всех пользователей сразу, но сегмент дешёвых однофункциональных устройств рискует сократиться: люди предпочитают платить больше за одно универсальное решение, чем держать два девайса. С другой стороны, массовый рынок по‑прежнему любит простые и дешёвые гаджеты — у Chromecast всё ещё остаётся сильный аргумент в виде простоты и цены.

Что дальше?

Steam Machine — шаг к тому, чтобы игровая платформа и медиа‑центр сливались в одном корпусе. В ближайшие годы стоит ожидать роста числа компактных ПК, ориентированных на гостиную, и лучшей поддержки «диванных» интерфейсов в Linux‑экосистеме. Остальное решат цена и удобство: если Valve сумеет предложить конкурентную стоимость и простую настройку, часть пользователей действительно поставит ПК вместо привычного Chromecast — но массовое вытеснение маловероятно, пока у недорогих стримеров остаётся преимущество в простоте.