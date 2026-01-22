Apple планирует конкурировать с ChatGPT, Gemini и Claude, превратив Siri в полноценный чат-бот со сверхвозможностями.

Провал Apple с персонализированной версией Siri — одна из крупнейших оплошностей в истории компании. Но после заключения масштабной сделки с Google по искусственному интеллекту Apple может восстановить позиции и бросить вызов ведущим чат-ботам на рынке.

Siri превратится в полноценный ИИ-чат-бот с кодовым названием Campos

Интеграция со всеми приложениями Apple и доступ к личным данным пользователя

Релиз запланирован на iOS 27 с анонсом на WWDC в июне 2026 года

Siri станет встроенным чат-ботом в iOS 27

Apple намерена полностью переработать Siri и превратить её в чат-бот на основе искусственного интеллекта для конкуренции с ChatGPT, Gemini и Claude, сообщает Bloomberg. Этот чат-бот Siri с кодовым названием Campos может быть глубоко интегрирован в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27 и заменит текущий голосовой ассистент Apple.

Несмотря на тестирование в формате отдельного приложения, Apple не планирует выпускать чат-бот Siri как самостоятельное приложение. Он может быть доступен через активационную фразу «Siri» или удержанием боковой кнопки на iPhone или iPad. Работая на базе кастомной модели на основе Google Gemini, чат-бот может получить обширные функции, собственный интерфейс и поддержку естественных языковых диалогов.

Возможности нового Siri

Campos получит базовые способности современных чат-ботов, включая поиск в интернете, суммирование информации, генерацию контента, помощь с программированием и анализ загруженных файлов. В отличие от конкурентов, чат-бот Apple будет иметь доступ к личным данным на устройстве для выполнения задач, сможет просматривать содержимое экрана и регулировать функции и настройки устройства.





Siri интегрируют во все приложения Apple, включая Mail, Photos, Messages, Music и TV. Это позволит пользователям применять голосовые команды для конкретных задач — например, попросить чат-бот написать письмо о событии из календаря. Продвинутые возможности Campos могут позволить Apple полностью отказаться от Spotlight.

Вопрос приватности и памяти

Одна из главных проблем Apple связана с тем, сколько информации будет запоминать чат-бот Siri. Компания может ограничить память Siri гораздо сильнее, чем у конкурирующих чат-ботов, ради соблюдения приватности.

Обновление Siri станет апгрейдом персонализированной версии ассистента, которую Apple планирует запустить вместе с iOS 26.4. Компания намерена представить свой чат-бот на конференции Worldwide Developers Conference в июне и сделать его ключевой функцией предстоящих операционных систем. Это поможет моделям iPhone 18 Pro конкурировать с серией Galaxy S26 и недавно анонсированной новой версией Bixby, которая входит в состав One UI 8.5.

Пока только слухи — но амбициозные

После позорной задержки с более персонализированной Siri Apple нужен грандиозный камбэк. Запуск глубоко интегрированного чат-бота, который позволит пользователям делать практически всё что угодно на iPhone только голосовыми командами, — именно такой камбэк. Каким бы скептичным ни было отношение к генеративному ИИ, за Apple стоит поболеть: это будет набор функций, с которыми интересно поиграть.