Редизайн Google Photos продолжается: после релиза на iOS в прошлом месяце новый просмотрщик фото теперь доступен и пользователям Android.
Что изменилось в интерфейсе Google Photos
Обновлённый Photo view сразу показывает дату, время и место съёмки в верхней части экрана, экономя лишний свайп. В углу расположены только две основные кнопки: «Избранное» (звёздочка) и меню с тремя точками.
Из нижней панели убрали карусель с действиями: теперь она сосредоточена на библиотеке и подробной информации о снимке. В новом меню доступны:
- About — подробности о фото (место, время, характеристики);
- Google Lens — отдельной кнопки больше нет, но поиск доступен через Circle to Search;
- Create — коллажи, фильмы, кинематографические фото и конвертация снимка в видео;
- Order photo — заказ печати;
- Дополнительные функции: «Use as», слайдшоу, трансляция на экран, скачивание, удаление, печать, помощь и обратная связь.
Новые функции и визуальные изменения
Google называет обновление «более простым, современным и интуитивным». Помимо этого, добавлена светлая тема интерфейса.
Вверху появились пилюлеобразные бейджи, которые позволяют:
- менять категорию фото,
- включать или останавливать Live/Motion-снимок,
- сохранять полученные изображения в библиотеку,
- управлять бэкапом и хранилищем.
Для работы с сериями и пакетами фото добавлен значок с тремя точками на миниатюре. Через него можно изменить главный кадр, разделить серию или применить массовые действия.
В нижней части экрана теперь находятся четыре основные кнопки: «Поделиться», «Редактировать» (новая иконка), «Добавить в» (альбом, архив или защищённую папку) и «Корзина».
Когда доступно обновление
Редизайн просмотрщика уже массово распространяется с версией Google Photos 7.42 для Android.