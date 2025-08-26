Редизайн Google Photos продолжается: после релиза на iOS в прошлом месяце новый просмотрщик фото теперь доступен и пользователям Android.

Что изменилось в интерфейсе Google Photos

Обновлённый Photo view сразу показывает дату, время и место съёмки в верхней части экрана, экономя лишний свайп. В углу расположены только две основные кнопки: «Избранное» (звёздочка) и меню с тремя точками.





Из нижней панели убрали карусель с действиями: теперь она сосредоточена на библиотеке и подробной информации о снимке. В новом меню доступны:

About — подробности о фото (место, время, характеристики);

— подробности о фото (место, время, характеристики); Google Lens — отдельной кнопки больше нет, но поиск доступен через Circle to Search;

— отдельной кнопки больше нет, но поиск доступен через Circle to Search; Create — коллажи, фильмы, кинематографические фото и конвертация снимка в видео;

— коллажи, фильмы, кинематографические фото и конвертация снимка в видео; Order photo — заказ печати;

— заказ печати; Дополнительные функции: «Use as», слайдшоу, трансляция на экран, скачивание, удаление, печать, помощь и обратная связь.

Новые функции и визуальные изменения

Google называет обновление «более простым, современным и интуитивным». Помимо этого, добавлена светлая тема интерфейса.





Вверху появились пилюлеобразные бейджи, которые позволяют:

менять категорию фото,

включать или останавливать Live/Motion-снимок,

сохранять полученные изображения в библиотеку,

управлять бэкапом и хранилищем.

Для работы с сериями и пакетами фото добавлен значок с тремя точками на миниатюре. Через него можно изменить главный кадр, разделить серию или применить массовые действия.





В нижней части экрана теперь находятся четыре основные кнопки: «Поделиться», «Редактировать» (новая иконка), «Добавить в» (альбом, архив или защищённую папку) и «Корзина».

Когда доступно обновление

Редизайн просмотрщика уже массово распространяется с версией Google Photos 7.42 для Android.



