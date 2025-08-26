google photos logo 3.jpg
Редизайн Google Photos продолжается: после релиза на iOS в прошлом месяце новый просмотрщик фото теперь доступен и пользователям Android.

Содержание
1. Что изменилось в интерфейсе Google Photos
2. Новые функции и визуальные изменения
3. Когда доступно обновление

Что изменилось в интерфейсе Google Photos

Обновлённый Photo view сразу показывает дату, время и место съёмки в верхней части экрана, экономя лишний свайп. В углу расположены только две основные кнопки: «Избранное» (звёздочка) и меню с тремя точками.


Из нижней панели убрали карусель с действиями: теперь она сосредоточена на библиотеке и подробной информации о снимке. В новом меню доступны:

  • About — подробности о фото (место, время, характеристики);
  • Google Lens — отдельной кнопки больше нет, но поиск доступен через Circle to Search;
  • Create — коллажи, фильмы, кинематографические фото и конвертация снимка в видео;
  • Order photo — заказ печати;
  • Дополнительные функции: «Use as», слайдшоу, трансляция на экран, скачивание, удаление, печать, помощь и обратная связь.
google photos old viewer 1.jpg
google photos viewer redesign 1a.jpg

Новые функции и визуальные изменения

Google называет обновление «более простым, современным и интуитивным». Помимо этого, добавлена светлая тема интерфейса.


Вверху появились пилюлеобразные бейджи, которые позволяют:

  • менять категорию фото,
  • включать или останавливать Live/Motion-снимок,
  • сохранять полученные изображения в библиотеку,
  • управлять бэкапом и хранилищем.

Для работы с сериями и пакетами фото добавлен значок с тремя точками на миниатюре. Через него можно изменить главный кадр, разделить серию или применить массовые действия.


google photos old viewer 2.jpg
google photos old viewer 3.jpg
google photos viewer redesign 2.jpg

В нижней части экрана теперь находятся четыре основные кнопки: «Поделиться», «Редактировать» (новая иконка), «Добавить в» (альбом, архив или защищённую папку) и «Корзина».

Когда доступно обновление

Редизайн просмотрщика уже массово распространяется с версией Google Photos 7.42 для Android.


