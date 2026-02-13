В Google Docs начинают появляться новые возможности на базе Gemini, которые заметно упрощают работу с длинными документами. Впервые эту функцию обнаружили ещё в сентябре прошлого года, а теперь Google постепенно запускает аудиосводки, позволяющие прослушать краткое содержание документа вместо того, чтобы читать его целиком или слушать полный текст.

Аудиорезюме особенно полезны в ситуациях, когда нужно быстро понять суть документа и сэкономить время. Однако на данный момент функция доступна не всем пользователям. Её получают только владельцы следующих тарифов:

Business Standard и Plus

Enterprise Standard и Plus

Дополнение Google AI Ultra for Business

Дополнение Google AI Pro for Education

Google AI Pro и Ultra

Если функция доступна для вашей учётной записи, найти её можно в меню «Инструменты» в Google Docs. Было бы удобнее, если бы Google добавила отдельную кнопку в интерфейсе или интегрировала функцию напрямую в боковую панель Gemini, но пока для доступа к ней нужно заходить именно в меню «Инструменты». Пункт называется «Audio» и помечен значком «New», что упрощает его поиск.

После выбора опции «Listen to document summary» начинается воспроизведение аудиосводки. Через меню с тремя точками можно выбрать голос озвучки, например Narrator, Educator, Teacher и другие, а также изменить скорость воспроизведения.

Если же требуется просто прослушать документ без ИИ-сводки, можно выбрать пункт «Listen to this tab», который озвучивает весь текст целиком.





В Google отмечают, что функция аудиорезюме распространяется постепенно, поэтому её появление в Google Docs может занять ещё несколько недель.