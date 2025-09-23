Google обновила приложение Clock для Wear OS: версия 6.10.571.x приносит новые иконки для будильника, секундомера и таймера в рамках редизайна M3 Expressive. Изменения коснулись только визуальной части — сами приложения и плитки пока остаются прежними.

Будильник теперь отображается не как абстрактная пиктограмма на жёлтом фоне, а как реалистичные часы с объёмными элементами и толстыми стрелками в стиле Material 3. Общая цветовая гамма для иконок стала синей.

Секундомер потерял привычный красный цвет: иконка стала проще и лаконичнее, что облегчает её восприятие. Таймер превратился в стилизованные песочные часы с синими и фиолетовыми оттенками и лёгким 3D-эффектом.

На смартфонах подобного обновления иконок нет: редизайн ограничен только Wear OS. Исключение — приложения Fitbit, которые также получили M3 Expressive.





По первым впечатлениям с Pixel Watch 4, обновление выглядит скорее как косметическое: кнопки приобрели форму капсул, изменились некоторые элементы интерфейса и шрифт. Но масштабного редизайна функций пока не произошло — вероятно, он появится в следующих версиях или через серверное обновление.