На Google Play неожиданно вышло приложение Eden — эмулятор Nintendo Switch для Android. Теперь пользователи могут запускать игры с консоли прямо на смартфоне, хотя подобные проекты всегда балансируют на грани легальности и нередко становятся объектом претензий со стороны Nintendo.

Содержание
1. Что известно об Eden
2. Почему это может быть проблемой
3. Эмуляция как часть сохранения игр

Что известно об Eden

Эмулятор Eden впервые появился в мае на GitHub и с тех пор регулярно обновлялся. Версии доступны не только для Android, но и для Windows, macOS и Linux. Последнее обновление в Google Play датировано 19 августа 2025 года.


Приложение не отображается при простом поиске по слову «эмулятор» в магазине приложений — его заметили журналисты Android Authority.

Почему это может быть проблемой

Nintendo известна своей жёсткой позицией в отношении эмуляторов и фанатских проектов. Ранее компания уже блокировала Switch-эмуляторы и добивалась их удаления из магазинов приложений. Поэтому судьба Eden в Google Play Store под вопросом: неизвестно, сколько времени приложение пробудет в официальном магазине.


Тем не менее, сообщество разработчиков продолжает работать над подобными проектами. Эмуляция остаётся важной темой — она позволяет запускать старые игры, которые недоступны на современных платформах, и помогает сохранять цифровое наследие.

Эмуляция как часть сохранения игр

По словам энтузиастов, проекты вроде Eden не только дают возможность играть в Switch-игры на смартфоне, но и играют роль в архивировании видеоигр. В условиях, когда всё больше релизов выходят только в «цифре», вопрос сохранения старых игр и консолей становится особенно актуальным.


