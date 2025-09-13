На Google Play неожиданно вышло приложение Eden — эмулятор Nintendo Switch для Android. Теперь пользователи могут запускать игры с консоли прямо на смартфоне, хотя подобные проекты всегда балансируют на грани легальности и нередко становятся объектом претензий со стороны Nintendo.

Что известно об Eden

Эмулятор Eden впервые появился в мае на GitHub и с тех пор регулярно обновлялся. Версии доступны не только для Android, но и для Windows, macOS и Linux. Последнее обновление в Google Play датировано 19 августа 2025 года.





Приложение не отображается при простом поиске по слову «эмулятор» в магазине приложений — его заметили журналисты Android Authority.

Почему это может быть проблемой

Nintendo известна своей жёсткой позицией в отношении эмуляторов и фанатских проектов. Ранее компания уже блокировала Switch-эмуляторы и добивалась их удаления из магазинов приложений. Поэтому судьба Eden в Google Play Store под вопросом: неизвестно, сколько времени приложение пробудет в официальном магазине.





Тем не менее, сообщество разработчиков продолжает работать над подобными проектами. Эмуляция остаётся важной темой — она позволяет запускать старые игры, которые недоступны на современных платформах, и помогает сохранять цифровое наследие.

Эмуляция как часть сохранения игр

По словам энтузиастов, проекты вроде Eden не только дают возможность играть в Switch-игры на смартфоне, но и играют роль в архивировании видеоигр. В условиях, когда всё больше релизов выходят только в «цифре», вопрос сохранения старых игр и консолей становится особенно актуальным.



