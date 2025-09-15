image 1757711083 1
Автор:

Nintendo много лет борется с пиратами и разработчиками эмуляторов. Каждое новое поколение консолей сопровождается новыми мерами защиты, но со временем находятся способы их обхода. В итоге компания идёт на самый радикальный шаг — судебные иски, где действует жёстко и без компромиссов.

Содержание
1. Eden Emulator на Google Play
2. Чем это грозит
3. Контекст

Eden Emulator на Google Play

На этой неделе на Google Play появился эмулятор Nintendo Switch под названием Eden Emulator. Первым о находке сообщил Notebook Check. По описанию в магазине приложений, Eden основан на коде Yuzu и «сфокусирован на высокой производительности без компромиссов в эстетике, совместимости или стабильности».


Yuzu ранее был самым известным эмулятором Switch, но Nintendo обвинила его разработчиков в том, что именно через этот софт пользователи массово пиратировали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до официального релиза. В итоге создатели Yuzu были оштрафованы на 2,4 миллиона долларов и закрыли проект.

Чем это грозит

Факт появления форка Yuzu в Google Play может вызвать резкую реакцию Nintendo. Компания известна своей бескомпромиссной позицией: даже подозрение в нарушении её прав часто приводит к закрытию проектов. Размещение Eden Emulator в официальном магазине приложений Google почти наверняка привлечёт внимание юристов Nintendo.


Пока неизвестно, как долго приложение продержится в Google Play. Возможно, оно будет удалено уже в ближайшее время, если Nintendo сочтёт его угрозой.

Контекст

Эмуляторы Nintendo регулярно становятся объектом давления со стороны компании. Многие разработчики закрывают свои проекты заранее, опасаясь исков. Однако история с Eden показывает, что энтузиасты продолжают пытаться возродить разработки, даже рискуя столкнуться с юридическими последствиями.


Ещё по теме:

Комментарии запрещены.