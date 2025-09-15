Nintendo много лет борется с пиратами и разработчиками эмуляторов. Каждое новое поколение консолей сопровождается новыми мерами защиты, но со временем находятся способы их обхода. В итоге компания идёт на самый радикальный шаг — судебные иски, где действует жёстко и без компромиссов.

Eden Emulator на Google Play

На этой неделе на Google Play появился эмулятор Nintendo Switch под названием Eden Emulator. Первым о находке сообщил Notebook Check. По описанию в магазине приложений, Eden основан на коде Yuzu и «сфокусирован на высокой производительности без компромиссов в эстетике, совместимости или стабильности».





Yuzu ранее был самым известным эмулятором Switch, но Nintendo обвинила его разработчиков в том, что именно через этот софт пользователи массово пиратировали The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom до официального релиза. В итоге создатели Yuzu были оштрафованы на 2,4 миллиона долларов и закрыли проект.

Чем это грозит

Факт появления форка Yuzu в Google Play может вызвать резкую реакцию Nintendo. Компания известна своей бескомпромиссной позицией: даже подозрение в нарушении её прав часто приводит к закрытию проектов. Размещение Eden Emulator в официальном магазине приложений Google почти наверняка привлечёт внимание юристов Nintendo.





Пока неизвестно, как долго приложение продержится в Google Play. Возможно, оно будет удалено уже в ближайшее время, если Nintendo сочтёт его угрозой.

Контекст

Эмуляторы Nintendo регулярно становятся объектом давления со стороны компании. Многие разработчики закрывают свои проекты заранее, опасаясь исков. Однако история с Eden показывает, что энтузиасты продолжают пытаться возродить разработки, даже рискуя столкнуться с юридическими последствиями.



