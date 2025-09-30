Apple выпустила обновление iOS 26.0.1 для iPhone и iPad. Апдейт устраняет критические ошибки, включая сбои Wi-Fi и Bluetooth, артефакты при съёмке на камеры iPhone 17 и iPhone Air, а также проблемы с подключением к сетям.

Какие ошибки исправлены

Согласно описанию обновления, iOS 26.0.1 решает следующие проблемы:

случайные отключения Wi-Fi и Bluetooth на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air;

невозможность у небольшой группы пользователей подключиться к сотовой сети после обновления на iOS 26;

появление артефактов на фото, снятых в условиях яркой подсветки на iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone Air;

исчезновение иконок приложений после применения пользовательского оттенка;

отключение VoiceOver у некоторых пользователей после обновления.

Отдельно исправлена ошибка камеры, из-за которой при съёмке концертов с яркими LED-экранами на фото появлялись чёрные участки.

Поддерживаемые устройства

Обновление доступно для iPhone 11 и новее, а также для iPad:

iPad Pro 12,9 дюйма (3-го поколения и новее),

iPad Pro 11 дюймов (с 1-го поколения),

iPad Air (3-го поколения и новее),

iPad (с 8-го поколения),

iPad mini (с 5-го поколения).

Установить iOS 26.0.1 можно в разделе «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».



