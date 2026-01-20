Adobe объявила об обновлениях для Premiere и After Effects, представив новые инструменты на базе искусственного интеллекта, призванные ускорить и упростить работу с видео. В Premiere, флагманской программе компании для видеомонтажа, появилась новая функция Object Mask с поддержкой ИИ, которая позволяет быстро выбирать и отслеживать людей или объекты, движущиеся в кадре. Пользователю достаточно навести курсор на нужный объект и кликнуть, после чего маска создаётся автоматически всего за несколько секунд. Изначально она формируется достаточно точно, однако при необходимости её можно вручную подкорректировать или изменить размер. Adobe отмечает, что для этой функции используется собственная ИИ-модель, а обработка выполняется локально на устройстве. Также компания подчёркивает, что данные пользователей и их действия не применяются для обучения моделей.

Обновление также затронуло инструмент Shape Mask. Переработанные маски в форме эллипса, прямоугольника и пера теперь можно создавать напрямую с панели инструментов. Управление ими стало более точным и удобным при перемещении и настройке. Кроме того, маски теперь способны отслеживать объекты в видеоклипах примерно в 20 раз быстрее, чем раньше, что снижает необходимость постоянно следить за индикатором выполнения. Ещё одно нововведение в Premiere позволяет легко импортировать медиаматериалы из Firefly Boards — цифрового холста Adobe с поддержкой ИИ. Помимо этого, Adobe Stock теперь полностью интегрирован непосредственно в Premiere.

Для After Effects Adobe выпустила обновление, которое добавляет поддержку импорта SVG-файлов, широко используемых в Illustrator. Также пользователи получили возможность создавать графику и фотореалистичные объекты внутри изображений с помощью параметрических 3D-сеток. Эти сетки включают такие формы, как кубы, сферы, цилиндры, конусы, торы и плоскости, расширяя возможности визуальных эффектов и композитинга.