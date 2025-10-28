На конференции «Алиса, что нового?» компания Яндекс представила одно из главных обновлений новой нейросети — систему ИИ-агентов Алисы AI. Эти цифровые помощники смогут самостоятельно выполнять поручения пользователя: искать нужную информацию, сравнивать варианты, заполнять формы и даже бронировать услуги.

По словам разработчиков, агенты — это следующий шаг после привычных голосовых команд. Пользователь формулирует задачу в чате или голосом, например: «Алиса, найди отель с бассейном в Сочи и забронируй на выходные». После этого нейросеть подключает ИИ-агентов: один ищет варианты, другой проверяет цены, третий оформляет бронь. Пользователю остаётся только подтвердить готовый результат.

Агенты умеют взаимодействовать с разными онлайн-сервисами, не требуя ручного перехода между сайтами. Они «понимают» интерфейсы, кликают по кнопкам, вводят данные и выдают итог в виде файла, ссылки или выполненного действия. Такой подход, по оценке Яндекса, делает Алису AI первой российской нейросетью, способной пройти весь путь решения задачи — от запроса до результата.

В будущем агенты появятся во всех продуктах Яндекса — от Поиска и Браузера до Go и Алисы в умных колонках. Компания обещает, что при этом пользовательские данные будут обрабатываться локально и не попадут к сторонним сервисам. Сейчас технология проходит этап внутреннего тестирования и откроется для первых участников программы раннего доступа в ближайшие месяцы.