Спустя несколько месяцев после выхода Grok 4 и крайне проблемной ситуации, связанной с антисемитскими высказываниями чат-бота, компания xAI Илона Маска уже анонсирует новую модель — Grok 4 Fast. Это более быстрая и эффективная версия искусственного интеллекта по сравнению с предшественником.

Содержание
1. Основные характеристики Grok 4 Fast
2. Результаты тестирования и доступность
3. Конкуренция на рынке

Основные характеристики Grok 4 Fast

  • Производительность: по словам xAI, Grok 4 Fast обеспечивает уровень эффективности, аналогичный Grok 4, при использовании в среднем на 40% меньше токенов мышления.
  • Стоимость: модель позволяет снизить цену на 98%, достигая таких же результатов в тестах frontier, независимо от типа задач — будь то кодинг или просмотр веб-страниц.
  • Архитектура: как и GPT-5 от OpenAI, новая модель включает унифицированную архитектуру, которая позволяет переключаться между «логической» моделью для сложных запросов и «не логической» для быстрых ответов.

Результаты тестирования и доступность

На платформе LMArena, которая сравнивает различные модели искусственного интеллекта, Grok 4 Fast занял первое место в задачах поиска и восьмое — в текстовых задачах. Компания xAI сделала модель доступной для всех пользователей — как на десктопе, так и на iOS и Android, в бесплатной версии.

Конкуренция на рынке

Однако, учитывая интенсивную конкуренцию в сфере больших языковых моделей (LLM), скоро можно ожидать выхода новых версий таких продуктов, как Google Gemini следующего поколения или обновление модели Claude от Anthropic (например, версия Opus 4.1).

