Взаимодействие с системой умного дома Sber теперь выходит на новый уровень комфорта благодаря интеграции нейросетевой модели GigaChat. Этот шаг наделил виртуального ассистента в устройствах компании расширенными возможностями, включая более естественное общение и индивидуальную настройку автоматизации.

GigaChat теперь способен воспринимать и интерпретировать пользовательские запросы, сформулированные в произвольной форме, что делает управление домом более интуитивным. К примеру, на фразу «Салют, мне жарко!» интеллектуальный помощник отреагирует изменением настроек кондиционера или терморегулятора.





Нейросеть также получила возможность обрабатывать до трех инструкций в рамках одного запроса. Теперь можно сказать: «Салют, запусти пылесос и включи фоновую музыку» или «Салют, выключи свет, опусти жалюзи и расскажи интересную историю» — и все указания будут реализованы.

Добавлена функция автоматической генерации сценариев для умного дома в процессе обычной беседы. После фразы «Салют, я проснулся» колонка предложит, например, поднять жалюзи или включить свет. Пользователю нужно лишь подтвердить предложенные действия, после чего ИИ создаст в интерфейсе приложения соответствующий сценарий, активируемый фразой «Салют, я проснулся».



