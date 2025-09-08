Если вы покупали новую технику Samsung в 2025 году, то наверняка заметили — в ней есть элементы искусственного интеллекта. Смартфоны, стиральные машины, холодильники — всё получает «щепотку ИИ».

Теперь компания намерена пойти ещё дальше. По словам главы мобильного подразделения Samsung TM Ро, к 2030 году ИИ будет применяться в 90% бизнес-направлений корпорации.





Портфель Ро включает не только смартфоны, но и широкий спектр бытовой электроники. Все эти устройства будут использовать ИИ для лучшей интеграции внутри экосистемы Samsung. В беседе с журналистами на выставке IFA в Берлине он подчеркнул, что Samsung хочет стать компанией, которая максимально эффективно использует искусственный интеллект и превращает его в «двигатель роста». ИИ будет применяться не только для улучшения продуктов, но и для повышения внутренней эффективности и производительности.

Ранее Ро заявлял, что к концу 2025 года на руках пользователей окажется 400 миллионов устройств Galaxy с поддержкой ИИ. Цель компании ещё амбициознее: в течение трёх лет расширить использование своих AI-решений почти до миллиарда человек по всему миру.



