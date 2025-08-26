Компания Google представила новые функции редактирования изображений с помощью искусственного интеллекта в приложении Gemini, разработанные командой DeepMind. Эти обновления уже доступны для пользователей и включают несколько важных возможностей.

Во-первых, новая модель обеспечивает единообразие в различных версиях изображений. Особое внимание уделяется сохранению реалистичности персонажей при внесении изменений в окружающую обстановку или одежду с помощью ИИ. Это позволяет загружать фотографию человека и изменять фон или наряды, не теряя сходства и естественности образа.





Во-вторых, расширены возможности редактирования: теперь можно объединять два ранее созданных изображения в новую сцену, использовать визуальные характеристики существующего изображения как подсказки или элемента дизайна, а также выполнять многоэтапное редактирование. Такой подход позволяет последовательно изменять отдельные компоненты изображения без потери предыдущих настроек.

Стоит отметить, что ранее создание изображений людей было ограничено из-за возможных недоразумений и некорректных результатов при подсказках, связанных с конкретными местами и историческими периодами. Теперь пользователи снова могут создавать реалистичные изображения людей с помощью ИИ.





Все созданные или отредактированные изображения будут иметь видимый водяной знак, указывающий на использование искусственного интеллекта, что повышает прозрачность и этичность использования новых функций.

Обновление уже доступно в приложении Gemini и обещает значительно расширить возможности редактирования изображений с помощью ИИ для пользователей Google.



