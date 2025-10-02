Ранее браузер Comet AI был доступен только для пользователей Perplexity Max по цене $200 в месяц. Теперь компания Perplexity объявила, что Comet стал бесплатным для всех — загрузить браузер может каждый.

Компания заявляет, что Comet стал «самым востребованным браузером в интернете», и миллионы пользователей ранее записались в лист ожидания. Perplexity также подчеркнула, что это не ограниченная по времени акция — браузер «всегда будет бесплатным».

«Comet уже здесь. Веб-браузер, созданный для современного интернета.» — Perplexity в Twitter, 9 июля 2025 г.

Для тех, кто не знаком: Comet — это браузер с интегрированной поисковой системой Perplexity AI по умолчанию. При каждом поисковом запросе пользователю доступен чат-бот в боковой панели, который может ответить на вопросы, сделать краткое изложение текста, а в некоторых случаях выполнить действия, например, отправить электронное письмо или проложить маршрут.

Comet извлекает информацию из интернета и пересекает её с ответами, сгенерированными искусственным интеллектом. Поэтому пользователям рекомендуется перепроверять важную информацию.

Это лишь один из этапов развития Perplexity. Компания также работает над мобильной версией браузера и интегрированным помощником на базе ИИ.





Кроме Perplexity, другие крупные компании также внедряют искусственный интеллект в браузеры, включая Google с его браузером Chrome и проекты от других разработчиков.