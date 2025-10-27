Интернет для ребёнка — как огромный двор без заборов. Здесь и друзья, и игры, и… опасные незнакомцы. Хочется «поставить ограду», но чем выше контроль, тем меньше доверия. Задача родителя — не запретить, а научить.

Интернет — не угроза, а часть жизни

Поколение альфа выросло в онлайне. По данным Mediascope, 96% школьников 12–17 лет ежедневно пользуются интернетом. Смартфон — главный гаджет, а соцсети, мессенджеры и видеоплатформы — привычная среда общения и учёбы.

Но именно там подстерегают риски: фейковые аккаунты, вирусные челленджи, мошенники в чатах. Мысль «проще запретить интернет» давно не работает. Даже если бы подросток захотел, полностью отказаться от онлайна уже невозможно: слишком многое в его жизни проходит в сети. Задача родителя здесь не в том, чтобы ограничить доступ, а в том, чтобы самому понимать, что происходит в цифровой среде, и уметь говорить об этом с ребёнком так, чтобы он не закрылся.

Начните с того, что интересно ребёнку

Современные дети лучше воспринимают советы в привычных форматах — видео, подкастах, играх. Например, в сервисе Звук есть подкаст «Дети для детей», где серия «Кибербезопасность» построена как мини-детектив. Герои — сами дети — обсуждают, что делать, если тебе написал незнакомец, пришло подозрительное сообщение или попался «бот-мошенник». Послушать выпуск вместе — отличный повод начать разговор: «А что бы ты сделал в такой ситуации?».

АНО «Цифровая Экономика» в своём проекте «Урок Цифры» учит придумывать надёжные пароли и распознавать фишинг, рассказывает про кибербезопасность будущего вместе с Kaspersky, и про то, как соблюдать «цифровую гигиену» при общении с ИИ-ассистентами с Яндексом. Причём там есть информация как для ребёнка, так и для взрослого, а уроки подойдут под разные возрастные категории.





А в сервисе «И-риски» от МОО «Врачи детям» смоделированы реальные онлайн-ситуации, например, надо выбрать из нескольких постов в социальной сети, какой безопасный, а какой нет. Такая практика позволяет в нескучной игровой форме понять на реальных примерах, как фильтровать контент в сети.

Подобные подходы не выглядят занудно — это совместный поиск ответов вместе с ребёнком и ему это интересно, а значит — он лучше усваивает информацию..

Говорите, а не читайте нотации

Главное, что мешает родителям — это интонация. Стоит начать с «я тебе сейчас объясню, как правильно», и диалог превращается в лекцию, которую ребёнок перестаёт слушать уже на второй минуте. Чтобы разговор работал, он должен быть похож на обмен опытом, а не на инструктаж. Хороший способ — начать не с предупреждения, а с интереса. Вместо «не доверяй незнакомцам в интернете» лучше спросить: «А тебе когда-нибудь писал человек, которого ты не знал? Как ты понял, что он ненастоящий?» Такой вопрос не звучит как контроль, он открывает возможность поделиться опытом. Даже если подросток отмахнётся, у него останется ощущение, что с вами можно это обсуждать.

Работает и личный пример. Родитель, который признаётся: «Мне недавно пришло письмо от банка, и я чуть не поверил, что оно настоящее», показывает: в интернете сложно не только детям. Такой ход снимает дистанцию и даёт подростку право на свои ошибки.

Важный момент — эмоции. Если ребёнок рассказывает, что его кто-то обманул или напугал, реакция «ну и зачем ты туда полез?» закрывает тему навсегда. Гораздо эффективнее сказать: «Хорошо, что ты рассказал. Давай подумаем вместе, как можно было поступить иначе». Тогда даже неприятный опыт становится поводом для разговора и обучения, а не источником стыда.

Договаривайтесь, а не запрещайте

Одна из главных ошибок родителей — устанавливать правила «сверху»: телефон выключаем в девять», «новых друзей в интернете не добавляй», «ничего не скачивай без спроса». Такие установки вызывают протест и желание обойти запрет. Подростки в этом обычно успешнее взрослых: создают запасные аккаунты, используют мессенджеры, о которых родители не знают, или просто стирают следы переписок.

Гораздо эффективнее — цифровой договор. Спросите:

«Сколько времени онлайн тебе кажется нормой?»

«Что будем делать, если тебе напишет незнакомый человек?»

Подросток чувствует, что его мнение учитывают, и сам включается в выработку решений.

Важно и то, чтобы правила касались не только ребёнка, но и всей семьи. Если родитель запрещает социальные сети, но сам бесконечно листает ленту, доверия не будет. Общие договорённости работают лучше: например, «за ужином телефоны лежат в стороне» или «не обсуждаем личные переписки друг друга без разрешения». Это показывает, что цифровая гигиена — не наказание, а общая норма.

Разберитесь сами

Прежде чем говорить с ребёнком о правилах безопасности, важно самому понимать, от чего именно вы хотите его защитить. Опасности сегодня — не только «плохие сайты».

Сегодняшние угрозы устроены тоньше. Ребёнок может получить сообщение в чате от «одноклассника» с просьбой скинуть деньги «на игру» или увидеть в TikTok ролик-челлендж, который маскируется под развлечение, но на деле подталкивает к опасным действиям. Или встретить в Discord человека, который представляется сверстником, но постепенно выстраивает доверительное общение с целью манипуляции. Классический фишинг по ссылкам тоже никуда не делся. Сегодня появляются и новые технологии: deepfake-видео, поддельные голосовые сообщения, фотографии, созданные нейросетями. Они выглядят всё более убедительно, и распознать их без навыков критического восприятия становится сложно даже взрослым.

Поэтому первый шаг — расширить собственный кругозор. Посмотрите, какими приложениями реально пользуется ребёнок, и попробуйте хотя бы поверхностно в них разобраться: какие там есть функции, на что жалуются пользователи, какие случаи мошенничества обсуждают в новостях. Это не про то, чтобы стать экспертом в кибербезопасности, а про то, чтобы перестать разговаривать с ребёнком «вслепую».

Доверие — лучший антивирус

Ошибки и обманы — часть цифровой жизни. Важно, чтобы ребёнок знал: он может рассказать — и его не осудят. Контроль и наказание рождают скрытность. А спокойный разговор — доверие. Интернет не станет безопасным по команде, но рядом с внимательным взрослым он перестаёт быть территорией страха.

Пусть разговор о безопасности будет не «раз в год», а частью повседневности — вопросом за ужином, новостью из ленты или общим подкастом. Главное, чтобы ребёнок знал: рядом человек, которому можно доверять.