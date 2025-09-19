По умолчанию кнопка Camera Control на iPhone 16 и iPhone 17 запускает Камеру, делает снимки или начинает запись видео. Но в настройках можно изменить её функцию: вместо камеры назначить запуск Сканера кодов или Лупы, либо вовсе отключить кнопку.
Запуск Сканера кодов
Если вы часто работаете с QR-кодами, удобнее назначить на кнопку отдельное приложение Code Scanner.
- Откройте Настройки.
- Пролистайте вниз и выберите Камера.
- Нажмите Camera Control.
- Отметьте пункт Сканер кодов.
Теперь при нажатии кнопки сразу откроется сканер, который автоматически распознаёт QR-коды и открывает ссылку или показывает текст.
Запуск Лупы
Приложение Лупа помогает увеличивать мелкий текст или объекты при плохом освещении. Оно предустановлено на всех iPhone.
- Перейдите в Настройки → Камера → Camera Control.
- Выберите Лупа.
Кнопка будет открывать Лупу, а масштаб регулируется жестом «щипок» на экране.
Полное отключение кнопки
Если вы часто случайно нажимаете Camera Control или предпочитаете использовать кнопки громкости для съёмки, её можно отключить.
- Зайдите в Настройки.
- Откройте раздел Универсальный доступ.
- Найдите блок Физическое и моторика, выберите Camera Control.
- Переведите переключатель в положение Выкл.
В этом же меню можно настроить чувствительность нажатия, если решите оставить кнопку активной.