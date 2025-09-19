По умолчанию кнопка Camera Control на iPhone 16 и iPhone 17 запускает Камеру, делает снимки или начинает запись видео. Но в настройках можно изменить её функцию: вместо камеры назначить запуск Сканера кодов или Лупы, либо вовсе отключить кнопку.

Запуск Сканера кодов

Если вы часто работаете с QR-кодами, удобнее назначить на кнопку отдельное приложение Code Scanner.

Откройте Настройки. Пролистайте вниз и выберите Камера. Нажмите Camera Control. Отметьте пункт Сканер кодов.

Теперь при нажатии кнопки сразу откроется сканер, который автоматически распознаёт QR-коды и открывает ссылку или показывает текст.

Запуск Лупы

Приложение Лупа помогает увеличивать мелкий текст или объекты при плохом освещении. Оно предустановлено на всех iPhone.





Перейдите в Настройки → Камера → Camera Control. Выберите Лупа.

Кнопка будет открывать Лупу, а масштаб регулируется жестом «щипок» на экране.

Полное отключение кнопки

Если вы часто случайно нажимаете Camera Control или предпочитаете использовать кнопки громкости для съёмки, её можно отключить.





Зайдите в Настройки. Откройте раздел Универсальный доступ. Найдите блок Физическое и моторика, выберите Camera Control. Переведите переключатель в положение Выкл.

В этом же меню можно настроить чувствительность нажатия, если решите оставить кнопку активной.