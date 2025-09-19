62051 128527 camera control horizontal
Автор:

По умолчанию кнопка Camera Control на iPhone 16 и iPhone 17 запускает Камеру, делает снимки или начинает запись видео. Но в настройках можно изменить её функцию: вместо камеры назначить запуск Сканера кодов или Лупы, либо вовсе отключить кнопку.

Содержание
1. Запуск Сканера кодов
2. Запуск Лупы
3. Полное отключение кнопки

Запуск Сканера кодов

Если вы часто работаете с QR-кодами, удобнее назначить на кнопку отдельное приложение Code Scanner.

  1. Откройте Настройки.
  2. Пролистайте вниз и выберите Камера.
  3. Нажмите Camera Control.
  4. Отметьте пункт Сканер кодов.

Теперь при нажатии кнопки сразу откроется сканер, который автоматически распознаёт QR-коды и открывает ссылку или показывает текст.

62051 128528 camera control button settings

Запуск Лупы

Приложение Лупа помогает увеличивать мелкий текст или объекты при плохом освещении. Оно предустановлено на всех iPhone.


  1. Перейдите в Настройки → Камера → Camera Control.
  2. Выберите Лупа.

Кнопка будет открывать Лупу, а масштаб регулируется жестом «щипок» на экране.

Полное отключение кнопки

Если вы часто случайно нажимаете Camera Control или предпочитаете использовать кнопки громкости для съёмки, её можно отключить.


  1. Зайдите в Настройки.
  2. Откройте раздел Универсальный доступ.
  3. Найдите блок Физическое и моторика, выберите Camera Control.
  4. Переведите переключатель в положение Выкл.

В этом же меню можно настроить чувствительность нажатия, если решите оставить кнопку активной.

Ещё по теме:

Комментарии запрещены.