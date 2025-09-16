В iOS 26 Apple представила новый дизайн Liquid Glass, а вместе с ним обновился и интерфейс приложения «Камера». Многие привычные функции получили другое расположение. Среди них — вспышка, которая теперь не сразу бросается в глаза.

Как и в предыдущих версиях iOS, Apple изменила механику управления базовыми элементами. Для пользователей, привыкших к интерфейсу iOS 18, где значок вспышки находился в верхнем левом углу и включался одним касанием, обновление стало неожиданным. В iOS 26 всё упрощено, но из-за этого найти нужные кнопки стало сложнее.





Где теперь находится вспышка

После установки iOS 26 при запуске «Камеры» можно заметить изменения. Значок молнии перенесён на другую сторону экрана:

в портретной ориентации он теперь в верхнем правом углу;

в альбомной — в верхнем левом.

Нажав на иконку, вы переключаете режимы Off и Auto. Чтобы включить вспышку вручную, нужно зажать значок и выбрать опцию On. Независимо от выбора, настройка сохранится и будет применяться, пока вы её не измените.





Как включить и выключить вспышку

Apple оставила два способа управления. Вы можете выбрать тот, что будет удобнее именно для вас.

Долгое нажатие

Удерживайте иконку молнии.

Появится меню с вариантами Auto , On и Off .

, и . Выберите нужный режим.

Коснитесь в любом месте экрана, чтобы скрыть меню.





Через меню опций

Нажмите кнопку с двумя рядами по три точки, расположенную в верхнем углу.

В открывшемся списке выберите Flash .

. Переключайте режимы так же: Auto, On, Off.

Этот маршрут удобен, если долгое нажатие по каким-то причинам не подходит.

Какой режим выбрать

Выбор режима зависит от задачи:





On — вспышка всегда работает, полезно для съёмки с большим количеством света.

— вспышка всегда работает, полезно для съёмки с большим количеством света. Auto — система решает сама: вспышка включается только в условиях слабого освещения.

— система решает сама: вспышка включается только в условиях слабого освещения. Off — вспышка не используется, что даёт возможность работать Ночному режиму без лишнего света.

Дополнительные настройки в меню

Через кнопку с тремя точками можно управлять не только вспышкой. Там доступны:

таймер,

фильтры,

Live Photos,

стили,

соотношение сторон,

экспозиция.

Таким образом, меню объединяет все ключевые параметры съёмки.

Что нового в iOS 26

Обновление принесло не только изменения в «Камере». Среди нововведений: