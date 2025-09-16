61342 126945 iphone 16 pro camera
Автор:

В iOS 26 Apple представила новый дизайн Liquid Glass, а вместе с ним обновился и интерфейс приложения «Камера». Многие привычные функции получили другое расположение. Среди них — вспышка, которая теперь не сразу бросается в глаза.

Как и в предыдущих версиях iOS, Apple изменила механику управления базовыми элементами. Для пользователей, привыкших к интерфейсу iOS 18, где значок вспышки находился в верхнем левом углу и включался одним касанием, обновление стало неожиданным. В iOS 26 всё упрощено, но из-за этого найти нужные кнопки стало сложнее.


Содержание
1. Где теперь находится вспышка
2. Как включить и выключить вспышку
3. Какой режим выбрать
4. Дополнительные настройки в меню
5. Что нового в iOS 26

Где теперь находится вспышка

64739 134864 new shareshot 2

После установки iOS 26 при запуске «Камеры» можно заметить изменения. Значок молнии перенесён на другую сторону экрана:

  • в портретной ориентации он теперь в верхнем правом углу;
  • в альбомной — в верхнем левом.

Нажав на иконку, вы переключаете режимы Off и Auto. Чтобы включить вспышку вручную, нужно зажать значок и выбрать опцию On. Независимо от выбора, настройка сохранится и будет применяться, пока вы её не измените.


Как включить и выключить вспышку

64739 134865 new shareshot

Apple оставила два способа управления. Вы можете выбрать тот, что будет удобнее именно для вас.

Долгое нажатие

  • Удерживайте иконку молнии.
  • Появится меню с вариантами AutoOn и Off.
  • Выберите нужный режим.

Коснитесь в любом месте экрана, чтобы скрыть меню.


64739 134866 img 0296

Через меню опций

  • Нажмите кнопку с двумя рядами по три точки, расположенную в верхнем углу.
  • В открывшемся списке выберите Flash.
  • Переключайте режимы так же: AutoOnOff.

Этот маршрут удобен, если долгое нажатие по каким-то причинам не подходит.

Какой режим выбрать

Выбор режима зависит от задачи:


  • On — вспышка всегда работает, полезно для съёмки с большим количеством света.
  • Auto — система решает сама: вспышка включается только в условиях слабого освещения.
  • Off — вспышка не используется, что даёт возможность работать Ночному режиму без лишнего света.

Дополнительные настройки в меню

Через кнопку с тремя точками можно управлять не только вспышкой. Там доступны:

  • таймер,
  • фильтры,
  • Live Photos,
  • стили,
  • соотношение сторон,
  • экспозиция.

Таким образом, меню объединяет все ключевые параметры съёмки.

Что нового в iOS 26

Обновление принесло не только изменения в «Камере». Среди нововведений:

  • переработанный Центр управления,
  • обновлённое приложение «Фото» с расширенными возможностями сортировки и редактирования,
  • улучшенная интеграция с другими сервисами iOS.
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.