После впечатляющего State of Play и не супер впечатляющего Summer Game Fest, Xbox запустил свою презентацию, чтобы представить новые игры. Сегодняшняя трансляция Xbox Games Showcase дала очень четкое представление о том, как будет выглядеть вторая половина 2025 года для консоли, а также 2026 год.

Были объявлены даты выхода The Outer Worlds 2 и Ninja Gaiden 4, и стало известно гораздо больше о Clockwork Revolution. Однако мы не увидели Fable, Gears of War: E-Day и Perfect Dark. Это были немного неожиданные, но в любом случае нас ждало много сюрпризов. Call of Duty: Black Ops 7, Persona 4 получит ремейк, а Obsidian выпустит третью игру в этом году — Grounded 2.

The Outer Worlds 2 выйдет 29 октября.

The Outer Worlds 2 получил собственную полную презентацию после мероприятия Xbox, но все же игра засветилась и здесь. Показали новый трейлер последней RPG от Obsidian, который продемонстрировал ее фирменную антикапиталистическую сатиру. Мы также увидели много боевых сцен с большим количеством стрельбы. В сиквеле даже есть своя версия BFG из Doom. Игра выйдет 29 октября.

Портативная консоль Asus… Xbox ROG Ally

Утечки оказались правдивыми: Xbox выходит на рынок портативных устройств… в некотором роде. Мы не получим портативную Series X, но Microsoft сотрудничает с Asus, чтобы создать версию ROG Ally, разработанную для Xbox, под названием Xbox Ally. Также выйдет версия ROG Ally X. Она будет работать под управлением Windows и интегрирована с Xbox Game Pass. Еще более удивительным является тот факт, что мы получили новые кадры из Hollow Knight: Silksong, и Xbox подтвердила, что игра выйдет в этом году.

Новый трейлер Ninja Gaiden 4

После анонса в начале этого года мы смогли гораздо ближе познакомиться с Ninja Gaiden 4 от PlatinumGames. Как и следовало ожидать, разработчики показали очень жестокий трейлер, наполненный кровью и ниндзя. Наконец-то мы узнали и официальную дату выхода. Ninja Gaiden 4 выйдет 21 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Clockwork Revolution

Похожая на Bioshock игра Clockwork Revolution получила огромный трейлер во время шоу, который рассказал гораздо больше об игре. Мы увидели больше ее экстравагантных персонажей, системы стрельбы и выбора RPG. Однако дата выхода по прежнему неизвестна, что, вероятно, означает, что она не выйдет в 2025 году.

Obsidian готовит еще одну новую игру: Grounded 2

Если вы думали, что Obsidian и так уже завалена работой в этом году с Avowed и The Outer Worlds 2, то вы будете удивлены, узнав, что у нее есть еще третья игра. Grounded 2, вопреки всем ожиданиям и логике, выйдет в Game Preview 29 июля. Зрителям показали большой трейлер этой игры на выживание, в котором были показаны некоторые знакомые сцены из фильма «Дорогая, я уменьшил детей».

Новый трейлер Bloober’s Cronos: The New Dawn

После успеха ремейка Silent Hill 2, Bloober Team раскрыла больше информации о своей следующей игре, Cronos: The New Dawn. Трейлер, сосредоточенный на игровом процессе, показал мрачный и кровавый шутер от третьего лица, который выглядит как смесь Dead Space и Silent Hill. Главной особенностью игры является система слияния шутера. Монстры могут объединяться с другими, поэтому игрокам необходимо сжигать все трупы, чтобы не создавать более сильных пришельцев. Хотя официальная дата выхода игры еще не объявлена, сейчас планируется, что она выйдет осенью этого года для PS5, Xbox Series X/S и ПК.

Ремейк Persona 4

Это был один из самых плохо хранимых секретов в игровой индустрии этим летом, и теперь он наконец-то раскрыт. Persona 4 Revival — это ремейк классической RPG, который следует по стопам прошлогодней Persona 3 Reload. Мы почти ничего не видели об этой игре и не знаем дату ее выхода, но, по крайней мере, мы знаем, что она… существует.

Новая игра Double Fine — Keeper

Прошло достаточно времени с тех пор, как нам показали новую игру от разработчика Psychonauts 2, Double Fine, но наконец-то мы увидели, над чем они работают — и это очень удивительно. Keeper — это приключенческая игра, в которой вы управляете ходячим маяком, на котором сидит птица. Она выйдет 17 октября.

Call of Duty: Black Ops 7

В качестве грандиозного финала Xbox представил Call of Duty: Black Ops 7. Хотя о грядущей игре не стало известно слишком многого, нам показали очень кинематографичный трейлер, который дал представление о сюжете. Действие игры происходит в 2035 году, а главную роль в ней играет Дэвид Мейсон. Это все, что нам удалось узнать. Дата выхода не была объявлена, поэтому пока не ясно, выйдет ли игра в этом году.

Все остальное

High on Life 2 будет, и на этот раз в ней будут скейтборды. Игра выйдет этой зимой и будет доступна также на PS5.

Resonance: A Plague Tale Legacy — новая игра, действие которой происходит во вселенной Plage Tale. Она выйдет в 2026 году и будет доступна на PS5.

Мы получили свежий взгляд на The Blood of Dawnwalker, новую игру Bandai Namco про вампиров. Она выйдет в 2026 году.

Super Meat Boy превращает 2D-серию в полноценный 3D-платформер, который выйдет в 2026 году.

Indiana Jones and the Great Circle получит DLC под названием The Order of Giants, действие которого происходит в Риме. Дополнение выйдет 4 сентября.

Студия Pokémon Game Freak удивила всех игрой Beast of Reincarnation, AAA-экшеном, который выйдет в 2026 году.

Новый контент The Elder Scrolls Online в Seasons of the Worm Cult 18 июля.

Don’t Nod готовит новую научно-фантастическую приключенческую игру под названием Aphelion, которая выйдет в 2026 году.

There are No Ghosts at the Grand — это игра о ремонте отеля с паранормальными явлениями, которая также является хоррор-мюзиклом.

Новое дополнение к Age of Mythology Retold под названием Heavenly Spear, которое выйдет этой осенью.

Mudang Two Hearts — новый мрачный шутер, который выйдет в 2026 году.

Planet of Lana 2: Children of the Leaf выйдет в 2026 году.

Трейлер нового обновления Fallout 76, которое добавляет рыбалку.