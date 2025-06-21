Xbox прошла впечатляющую эволюцию — от компактной консоли до портативного устройства в сотрудничестве с Asus, а теперь, возможно, готовится к выходу на рынок виртуальной реальности. Согласно утечкам в X (бывший Twitter) и Game Sandwich, Microsoft совместно с Meta* разрабатывает специальную версию гарнитуры Quest 3S под брендом Xbox.

Основные особенности предполагаемого устройства:

Технические характеристики аналогичны базовой Quest 3S (128 ГБ памяти)

Комплектация включает беспроводной контроллер Xbox, ремешок Meta* Quest Elite

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Хотя официального подтверждения от компаний пока нет, в корпоративном блоге Meta* за 2024 год действительно упоминалось о планах выпуска «ограниченной серии Meta* Quest в стиле Xbox». Эта информация согласуется с недавней стратегией Microsoft по аппаратному партнерству, примером которой стал ROG Ally от ASUS.

Для кого этот продукт?

Гарнитура вряд ли заинтересует текущих владельцев Quest 3 — они уже могут пользоваться Xbox Game Pass. Однако устройство может стать идеальным входом в VR для фанатов экосистемы Xbox.

Детали релиза (по слухам)

Цена: $399

Дата выхода: 24 июня

Пока остается ждать официального анонса, но если информация подтвердится, это станет важным шагом в сближении платформ Xbox и Meta*.





* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.