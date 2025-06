Сегодня действительно началось лето: Summer Game Fest вернулся в 2025 году. За последние несколько лет выставка видеоигр только выросла, заполнив пустоту, оставшуюся после ухода E3. В этом году шоу пыталось оправдать высокие ожидания, но оно не было столь насыщенным, как отличное шоу Sony — State of Play, прошедшее в начале этой недели.

Конечно, мы получили новые трейлеры к грядущим играм, таким как Mafia: The Old Country и Death Stranding 2: On The Beach. Нам даже показали Resident Evil Requiem! Однако большая часть презентации была посвящена менее известным играм. Мы увидели множество экшен-игр на движке Unreal Engine от небольших студий, «рогаликов» с видом сверху и многопользовательские шутеры с уникальными особенностями.

Встреча с Хидео Кодзимой в честь Death Stranding 2

Death Stranding 2: On the Beach выходит в конце этого месяца, поэтому, конечно же, на Summer Game Fest появился Хидео Кодзима. Кодзима дал интервью на сцене, где рассказал о дизайнерской философии сиквела и поделился новым роликом. В трейлере было показано больше информации о двух новых персонажах, которых играют Алисса Юнг и Лука Маринелли, впервые представленных на South by Southwest. Персонаж Маринелли — еще один носильщик по имени Нил, у которого есть какой-то секрет, связанный с отметкой на его руке. Death Stranding 2: On the Beach выходит 26 июня, а в воскресенье состоится еще одно мероприятие, на котором будет представлен геймплей.

Sonic Crossworlds

Sonic Crossworlds получил новый трейлер, в котором раскрыта дата выхода — 25 сентября. Но более важная новость заключается в том, что в игре появится ряд камео-персонажей, включая Хацунэ Мику, Джокера из Persona 5 и Итибана Касугу. Также в игре будет какой-то кроссовер с Minecraft с участием Стива.

Code Vein 2 выйдет в 2026 году

Code Vein от Bandai Namco получит продолжение. Code Vein 2 получил кинематографический дебютный трейлер, в котором рассказывается о его истории, посвященной путешествиям во времени, под драматическую музыку. Также показали немного геймплея, который был наполнен именно тем аниме-экшеном в стиле Dark Souls. Игра выйдет в 2026 году.

Game of Thrones получит новую крупную игру

Удивительно, что это заняло столько времени, но Game of Thrones получит крупную видеоигру. Game of Thrones: War for Westeros получил кинематографический трейлер, в котором Джон Сноу сражается с Белым Ходоком. Пока о ней мало, что известно, но, похоже, это будет более крупнобюджетный проект, чем любая другая игра по Game of Thrones на сегодняшний день.

Продолжение Shovel Knight Mina the Hollower получило дату выхода

Любители инди-игр долго ждали эту новость: Mina the Hollower выйдет 31 октября. Новая ретро-игра от Yacht Club Games является продолжением Shovel Knight, в ней представлен совершенно новый персонаж, а стиль игры имитирует классические игры для Game Boy. Демо-версия игры уже доступна на Steam.

Deadpool VR

Дэдпул — последний супергерой, который получит VR-обработку. Twisted Pixel объявила, что ее первой игрой под владением Meta** станет Marvel’s Deadpool VR, кровавая игра от первого лица, наполненная мечами и остротами. В трейлере показано несколько клипов, в которых Дэдпул стреляет в своих врагов и протаранивает их автомобилем. Marvel’s Deadpool VR выйдет в конце этого года для Meta** Quest 3 и 3S.

Dying Light: The Beast выходит в августе

Добавьте еще одну игру в календарь релизов на вторую половину 2025 года, потому что Dying Light: The Beast выходит 22 августа. В честь этой новости показали новый трейлер, в котором есть много паркура по крышам, гротескных монстров и крови.

Resident Evil Requiem раскрывается после фальшивого анонса

После странного тизера в начале шоу Capcom завершила его официальным трейлером Resident Evil Requiem. В трейлере была представлена персонаж по имени Грейс, которую отправляют расследовать дело, которое, по-видимому, связано с убийством ее матери. С этого момента дела быстро идут наперекосяк, и трейлер переносит нас в разрушенный Ракун-Сити. Кейли говорит, что это большой сдвиг для франшизы, которая променяла survival horror на кинематографическое действие. Игра выйдет 27 февраля и будет доступна для игры на Gamescom в этом году.

Все остальное

Вышел трейлер к предстоящему событию Death Star Sabotage в Fortnite.

Трейлер к Chronicles: Medieval, игре от Raw Power с участием Тома Харди в качестве диктора.

End of Abyss — это жуткая приключенческая игра от Epic Games Publishing.

Mouse: P.I. for Hire получила новый трейлер, в котором было показано.

Atomic Heart 2 находится в разработке.

Mundfish также работает над The Cube, MMO-шутером в вселенной Atomic Heart.

Мы увидели больше персонажей Marvel Cosmic Invasion, включая Ракету и Женщину-Халка.

Onimusha: Way of the Sword появилась с новыми кадрами геймплея.

Killer Inn — это многопользовательская игра в жанре «убийство-загадка», в которой 24 игрока убивают друг друга в особняке.

Arc Raiders выйдет 30 октября.

Dune: Awakening получил новый трейлер в преддверии выхода через несколько дней.

Chrono Odyssey выглядит как многопользовательская игра в жанре экшн, очень похожая на Dark Souls.

Мы получили новый трейлер для следующего трейлера Wuthering Waves.

Out of Words — это новая кооперативная игра.

Mafia: The Old Country получила новый трейлер, в котором раскрываются подробности ее истории, действие которой происходит в Италии.

Lego Voyagers — это новая кооперативная игра для двух игроков, которую издает Annapurna Interactive.

Nicktoons and the Dice of Destiny — новая кооперативная игра с персонажами Nickelodeon.

Blade and Soul Neo получила трейлер, в котором представлен новый герой, а Blade and Souls Heroes выйдет в сентябре.

Jurassic World Evolution 3 выйдет 21 октября.

Mixtape, следующая игра от создателей The Artful Escape, получила новый трейлер.

Acts of Blood — жестокая экшн-игра от индонезийского разработчика-одиночки, которая серьезно напоминает Oldboy.

The First Descendant получила рекламное место, чтобы показать свое следующее обновление.

Hitman: World of Assassination добавляет кроссовер с Джеймсом Бондом, в котором в качестве цели сегодня выступает Ле Шиффр из «Казино Рояль».

Wildgate, научно-фантастический шутер от Dreamhaven на 20 игроков, получит открытую бета-версию 9 июня.

Создатель Guacamelee, Drinkbox, выпустил новую игру в стиле Hades с видом сверху под названием Blighted.

Street Fighter 6 получила новый трейлер, рекламирующий новых персонажей, в том числе Кенни Омегу из AEW.

Last Flag — это гибрид шутера и игры «захват флага», действие которой происходит в 1970-х годах.

Wuchang: Fallen Feathers получил новый трейлер перед выходом в июле.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver — кооперативная ролевая игра с участием Wu-Tang Clan.

Guild Wars 2 получил трейлер, демонстрирующий некоторые грядущие обновления, потому что это шоу длится два часа.

Meta** — признана экстремистской организацией в России.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.