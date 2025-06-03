Summer Game Fest 2025
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Геймеры считают, что лето не наступит до тех пор, пока не начнется Summer Game Fest. Чтобы никого расстраивать, мероприятие состоится в этом году и, вероятно, станет самым масштабным за последние годы. На нем будет представлено больше партнеров и обзоров грядущих видеоигр, чем в предыдущих годах. На одной из крупнейших платформ года будет представлено все — от крупнейших AAA-тайтлов до любопытных инди-игр.

В отличие от старых шоукейсов, Summer Game Fest — это многодневное мероприятие, включающее в себя отдельные выставки в течение всего уикенда. Неважно, играете ли вы на PS5, Xbox, Switch 2 или ПК, — по крайней мере, одна игра вам уж точно понравится.

Содержание
1. Когда будет Summer Game Fest 2025
2. Как посмотреть
3. Все подтвержденные анонсы Summer Game Fest 2025

Когда будет Summer Game Fest 2025

Первая выставка Summer Game Fest 2025 начнется в пятницу, 6 июня, и продлится около 2 часов. Как и в прошлом году, этот первый показ перейдет непосредственно в показ Day of the Devs, чтобы показать всем несколько небольших проектов.

7 июня начнется с Wholesome Direct, Future Games Show и Green Games Showcase.

Заключительный день, 8 июня, откроется с Xbox Games Showcase, который плавно перейдет в The Outer Worlds 2 Direct. Последняя презентация в рамках всего мероприятия — PC Gaming Show.

Как посмотреть

Джефф Кейли, создатель и ведущий Summer Game Fest, будет вести трансляцию мероприятия на официальных каналах SGF на YouTube и Twitch.

Все подтвержденные анонсы Summer Game Fest 2025

Джефф сообщил о более чем 60 партнерах SGF 2025, среди которых такие крупные компании, как 2K, IOI, Square Enix, Xbox, Sega, Nintendo и другие. Хотя мы ожидаем массу неожиданных открытий и более глубоких взглядов на уже анонсированные игры:

  • The Outer Worlds 2 получит полноценную презентацию на Summer Game Fest
  • Новые кадры 007 First Light от IOI
  • В Death Stranding 2 будет организована панель под руководством Джеффа с участием Хидео Кодзимы
  • Kingmakers
  • Обновление Of Ash and Steel
  • Speedrunners 2
  • Hello Neighbor 3
  • Directive 8020 — новый трейлер
  • Mafia: The Old Country — интервью разработчиков
  • Новые кадры Crisol: Theater of Idols
  • На The Wholesome Direct будет представлено «около 60» инди-игр, включая несколько анонсов и демоверсий
  • Fable, Perfect Dark и State of Decay 3.
  • На PC Gaming Show будет представлено более 50 игр для ПК, включая мировые премьеры
  • Глава Sonic Team расскажет о Sonic Racing: CrossWorlds
  • Дневник разработчика Killing Floor 3
  • Интервью с игровым директором FBC: Firebreak

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