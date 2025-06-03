Геймеры считают, что лето не наступит до тех пор, пока не начнется Summer Game Fest. Чтобы никого расстраивать, мероприятие состоится в этом году и, вероятно, станет самым масштабным за последние годы. На нем будет представлено больше партнеров и обзоров грядущих видеоигр, чем в предыдущих годах. На одной из крупнейших платформ года будет представлено все — от крупнейших AAA-тайтлов до любопытных инди-игр.
В отличие от старых шоукейсов, Summer Game Fest — это многодневное мероприятие, включающее в себя отдельные выставки в течение всего уикенда. Неважно, играете ли вы на PS5, Xbox, Switch 2 или ПК, — по крайней мере, одна игра вам уж точно понравится.
Когда будет Summer Game Fest 2025
Первая выставка Summer Game Fest 2025 начнется в пятницу, 6 июня, и продлится около 2 часов. Как и в прошлом году, этот первый показ перейдет непосредственно в показ Day of the Devs, чтобы показать всем несколько небольших проектов.
7 июня начнется с Wholesome Direct, Future Games Show и Green Games Showcase.
Заключительный день, 8 июня, откроется с Xbox Games Showcase, который плавно перейдет в The Outer Worlds 2 Direct. Последняя презентация в рамках всего мероприятия — PC Gaming Show.
Как посмотреть
Джефф Кейли, создатель и ведущий Summer Game Fest, будет вести трансляцию мероприятия на официальных каналах SGF на YouTube и Twitch.
Все подтвержденные анонсы Summer Game Fest 2025
Джефф сообщил о более чем 60 партнерах SGF 2025, среди которых такие крупные компании, как 2K, IOI, Square Enix, Xbox, Sega, Nintendo и другие. Хотя мы ожидаем массу неожиданных открытий и более глубоких взглядов на уже анонсированные игры:
- The Outer Worlds 2 получит полноценную презентацию на Summer Game Fest
- Новые кадры 007 First Light от IOI
- В Death Stranding 2 будет организована панель под руководством Джеффа с участием Хидео Кодзимы
- Kingmakers
- Обновление Of Ash and Steel
- Speedrunners 2
- Hello Neighbor 3
- Directive 8020 — новый трейлер
- Mafia: The Old Country — интервью разработчиков
- Новые кадры Crisol: Theater of Idols
- На The Wholesome Direct будет представлено «около 60» инди-игр, включая несколько анонсов и демоверсий
- Fable, Perfect Dark и State of Decay 3.
- На PC Gaming Show будет представлено более 50 игр для ПК, включая мировые премьеры
- Глава Sonic Team расскажет о Sonic Racing: CrossWorlds
- Дневник разработчика Killing Floor 3
- Интервью с игровым директором FBC: Firebreak