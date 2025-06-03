Геймеры считают, что лето не наступит до тех пор, пока не начнется Summer Game Fest. Чтобы никого расстраивать, мероприятие состоится в этом году и, вероятно, станет самым масштабным за последние годы. На нем будет представлено больше партнеров и обзоров грядущих видеоигр, чем в предыдущих годах. На одной из крупнейших платформ года будет представлено все — от крупнейших AAA-тайтлов до любопытных инди-игр.

В отличие от старых шоукейсов, Summer Game Fest — это многодневное мероприятие, включающее в себя отдельные выставки в течение всего уикенда. Неважно, играете ли вы на PS5, Xbox, Switch 2 или ПК, — по крайней мере, одна игра вам уж точно понравится.

Когда будет Summer Game Fest 2025

Первая выставка Summer Game Fest 2025 начнется в пятницу, 6 июня, и продлится около 2 часов. Как и в прошлом году, этот первый показ перейдет непосредственно в показ Day of the Devs, чтобы показать всем несколько небольших проектов.

7 июня начнется с Wholesome Direct, Future Games Show и Green Games Showcase.

Заключительный день, 8 июня, откроется с Xbox Games Showcase, который плавно перейдет в The Outer Worlds 2 Direct. Последняя презентация в рамках всего мероприятия — PC Gaming Show.

Как посмотреть

Джефф Кейли, создатель и ведущий Summer Game Fest, будет вести трансляцию мероприятия на официальных каналах SGF на YouTube и Twitch.

Все подтвержденные анонсы Summer Game Fest 2025

Джефф сообщил о более чем 60 партнерах SGF 2025, среди которых такие крупные компании, как 2K, IOI, Square Enix, Xbox, Sega, Nintendo и другие. Хотя мы ожидаем массу неожиданных открытий и более глубоких взглядов на уже анонсированные игры: