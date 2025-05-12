Флагманские смартфоны Apple и Samsung умеют многое: у них мощные процессоры, продвинутые камеры, экраны с адаптивной частотой и ИИ-функции. Но один важный компонент всё ещё остаётся в тени — аккумулятор. В 2025 году, когда китайские бренды предлагают устройства с батареями на 6 000–7 000 мАч, Apple и Samsung продолжают ограничиваться цифрами, актуальными ещё в 2020-м.

И это при том, что место под более ёмкие батареи уже давно есть — и технически, и по ожиданиям пользователей. Так почему два технологических лидера до сих пор не сделали аккумулятор приоритетом?

Цифры говорят сами за себя

iPhone 15 Pro Max получил аккумулятор на 4 441 мАч. Galaxy S25 Ultra — 5 000 мАч. Эти значения почти не изменились за последние три года, несмотря на то, что смартфоны стали намного прожорливее: 4K-видео, ИИ-обработка, 120 Гц экраны, постоянно работающие модули связи.

Результаты бенчмарков подтверждают отставание. В рейтинге автономности DXOMARK iPhone 15 Pro Max занимает 44-е место, Galaxy S24 Ultra — 63-е. Первые строки списка удерживают модели Honor, Motorola и Oppo с батареями 5 500 мАч и выше.

Что сдерживает Apple и Samsung?

Главная причина — дизайн. Компактность, тонкий корпус и визуальная симметрия остаются приоритетом, особенно для Apple. Даже после перехода на титан и увеличения камер в новых моделях освободившееся пространство ушло на оптику, а не на аккумулятор.

Samsung чуть более гибка, но предел в 5 000 мАч для флагманов она установила ещё в 2020 году — и с тех пор его не превышала.

Обе компании также не торопятся с внедрением новых технологий. Например, кремний-углеродные аккумуляторы, которые заменяют графит в аноде на кремний, уже дают до 20% прироста ёмкости при сохранении размеров. Они также:

лучше отводят тепло;

быстрее заряжаются;

медленнее теряют ёмкость с годами.

Эти аккумуляторы уже применяются в китайских смартфонах, включая Nubia RedMagic 10 Pro с батареей 7 050 мАч при прежней толщине корпуса. Apple и Samsung до сих пор используют те же литий-ионные технологии, что и десять лет назад.

Большие аккумуляторы больше не выглядят громоздко

Пользователи привыкли к массивным смартфонам. iPhone 16 Pro Max весит 227 граммов, Galaxy S25 Ultra — 232 грамма. Толщина устройств — 8,3 и 8,6 мм соответственно. Ещё пару миллиметров в 2025 году никого не испугают.

Тем более что современные технологии позволяют этого даже не делать. Кремний-углеродные батареи позволяют увеличить ёмкость без увеличения корпуса. Благодаря этому компактные смартфоны снова набирают популярность.

Эффективность компонентов вышла на плато

Apple и Samsung сделали ставку на энергоэффективность: 3-нм чипы, LTPO-дисплеи, оптимизация RAM и фоновых задач. Но эти решения больше не дают значительного прироста автономности.

Наоборот, ИИ-функции, такие как Galaxy AI или новый Siri 2.0, повышают нагрузку на процессор и аккумулятор. Энергоэффективности уже недостаточно. Единственное разумное решение — ставить батареи большего объёма.

Быстрая зарядка — не панацея

Вместо увеличения батареи Apple и Samsung ограничиваются умеренными темпами зарядки. Но быстрая зарядка не решает проблему автономности — она просто делает её менее раздражающей.

Более того, по скорости зарядки оба бренда уступают даже среднебюджетным моделям от конкурентов. Кремний-углеродные батареи здесь тоже спасают ситуацию: они поддерживают высокую мощность зарядки с меньшей деградацией. Но даже это пока игнорируется.

Мы всё больше зависим от смартфонов

Смартфоны сегодня — это не только мессенджер и камера. Это рабочий инструмент, навигатор, хаб для умного дома, редактор видео и ИИ-ассистент. Но аккумуляторы по-прежнему вынуждают нас носить с собой пауэрбанки или покупать чехлы с батареями.

Когда китайские бренды предлагают реальную автономность, Apple и Samsung рискуют потерять лояльную аудиторию среди продвинутых пользователей.

Пора пересмотреть приоритеты

Большие аккумуляторы не означают компромисс в качестве. Это просто отражение реальных сценариев использования. Apple и Samsung могут начать с малого — например, добавить 5 500 мАч в Ultra-версии или протестировать новые технологии в складных моделях.

Даже такой шаг покажет, что компании слышат своих пользователей.