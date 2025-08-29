На выставке IFA 2025 в Берлине крупнейшие мировые бренды представят инновации в области бытовой техники, электроники и «умных» технологий. Впервые в рамках мероприятия состоится вручение премии IFA Innovation Awards, где будут отмечены самые интересные продукты. Среди участников — LG, Samsung, Sony, Hisense, Acer, Bosch, Philips и Lenovo.

Выставка IFA 2025 пройдёт в Берлине, Германия с 5 по 9 сентября 2025 года. Традиционно все основные анонсы будут с 3 по 5 сентября. Следите за новостями на itzine.ru.





LG: ИИ-экосистема и новые решения для уборки

LG выступает с концепцией «AI Appliances Orchestra», объединяющей бытовые устройства в единую интеллектуальную систему. В центре внимания — обновлённый хаб ThinQ ON, обеспечивающий персонализированное управление домом.

Особое место займут пылесосы для европейского рынка: робот с функцией паровой уборки, встроенная станция под раковиной, а также новые вертикальные и универсальные модели. Устройства получат ИИ-навигацию, распознавание ковров, стерилизацию паром и системы фильтрации для борьбы с аллергенами. Кроме того, LG представит решения для стирки с упором на энергоэффективность.





Samsung: 40 лет инноваций и акцент на SmartThings

Samsung отмечает юбилей — 40 лет в сфере бытовой техники — и делает ставку на интеграцию в экосистему SmartThings. На IFA будут показаны премиальные кухонные приборы: вытяжная индукционная панель и посудомоечная машина Bespoke AI, разработанные с учётом европейского рынка.

Среди премьер — стиральная машина Bespoke AI Washer, потребляющая на 65 % меньше энергии, чем минимальные требования для класса A, а также обновлённый AI Laundry Combo. Ходят слухи о демонстрации новых смарт-дисплеев и телевизоров с ИИ-функциями.





Sony: слухи о Sony A7 V и ставке на ИИ

Главная интрига Sony — камеры. Ожидается презентация модели Sony A7 V с 44-МП сенсором, поддержкой 4K/120 fps и продвинутыми режимами съёмки. Компания может расширить линейку техники для блогеров и авторов контента, включая гаджеты с функциями искусственного интеллекта.

Кроме того, возможны обновления телевизоров и аудиотехники, включая поддержку пространственного звука и носимых решений.





Hisense: дисплеи нового поколения и интеграция с умным домом

Hisense делает ставку на MicroLED и MiniLED-экраны с ИИ-улучшением изображения. Среди новинок — RGB MiniLED-технологии, крупноформатные панели для игр и спорта, а также расширенные возможности управления бытовыми устройствами.

Acer: ноутбуки, гейминг и устойчивое развитие

Acer проведёт презентацию #nextatacer, где будут показаны новые ноутбуки, мониторы и игровые устройства. Компания подчеркнёт курс на экологичные материалы и энергосбережение.

По слухам, в Берлине представят ультралёгкие ноутбуки для бизнеса и творчества, а также обновления портативных игровых консолей с улучшенной автономностью.

Bosch и Philips: умные и экологичные решения

Bosch представит концепцию «Power House» — решения для стирки, готовки и умного дома. Среди новинок — духовые шкафы, варочные панели с вытяжкой, посудомоечные машины и технологии распознавания продуктов на базе ИИ. Устройства будут совместимы со стандартом Matter для интеграции с другими системами.

Philips, как ожидается, сделает акцент на мелкой бытовой технике: аэрогрили, электробритвы и гаджеты для здоровья.

Lenovo: событие Innovation World 25 и геймерские премьеры

Lenovo проведёт отдельное мероприятие Innovation World 25 в Берлине 5 сентября. Главная интрига — игровая консоль Lenovo Legion Go 2 на процессоре AMD Ryzen Z2 Extreme с OLED-экраном и увеличенной батареей.

Вывод

IFA 2025 обещает стать крупнейшей площадкой года для презентации бытовой электроники, смарт-решений и геймерских устройств. Официальные премьеры и неожиданные анонсы от LG, Samsung, Sony, Hisense, Acer, Bosch, Philips и Lenovo сделают выставку ключевым событием индустрии.