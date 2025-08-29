В 2025/26 учебном году в России отмечают 40 лет с момента появления информатики в школьной программе. К юбилею Яндекс Учебник и Яндекс Музей запускают образовательную инициативу: учителя смогут проводить интерактивные занятия по истории вычислительной техники, а школьники и все желающие посетят выставку «Информатика во всём».

Уроки-квесты для школьников

Учителям предлагается начать курс информатики с интерактивного урока в Яндекс Учебнике. Он построен как квест по музею: школьники исследуют ключевые этапы развития вычислительной техники и обсуждают, как открытия прошлого связаны с современными технологиями и их повседневной жизнью.





Материалы подготовлены методистами Яндекс Учебника совместно с экспертами Яндекс Музея.

Передвижная выставка «Информатика во всём»

Центральным событием станет выставка, которая откроется в Казани, затем пройдёт в Екатеринбурге и Новосибирске. В экспозиции будут представлены ретрокомпьютеры и артефакты из коллекции Яндекс Музея, а также интерактивные инсталляции и квесты.





Посетители смогут познакомиться с современными профессиями, связанными с цифровыми технологиями:

дата-журналист,

ML-разработчик,

AI-тренер,

специалист по цифровой доступности,

промышленный дизайнер,

креативный директор.

Образование и профессии будущего

Проект призван не только напомнить о 40-летней истории школьной информатики, но и показать её связь с жизнью сегодня и будущими профессиями. Инициатива Яндекса должна помочь школьникам глубже понять цифровой мир, а педагогам — использовать новые инструменты для проведения современных и увлекательных уроков.





Как присоединиться

Участие в проекте бесплатное. На специальном сайте собрана информация о мероприятиях и истории предмета. Там можно прочитать воспоминания учителей разных поколений и сотрудников Яндекса, которые делятся, как уроки информатики помогли им прийти в IT-сферу.