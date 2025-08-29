В 2025/26 учебном году в России отмечают 40 лет с момента появления информатики в школьной программе. К юбилею Яндекс Учебник и Яндекс Музей запускают образовательную инициативу: учителя смогут проводить интерактивные занятия по истории вычислительной техники, а школьники и все желающие посетят выставку «Информатика во всём».
Уроки-квесты для школьников
Учителям предлагается начать курс информатики с интерактивного урока в Яндекс Учебнике. Он построен как квест по музею: школьники исследуют ключевые этапы развития вычислительной техники и обсуждают, как открытия прошлого связаны с современными технологиями и их повседневной жизнью.
Материалы подготовлены методистами Яндекс Учебника совместно с экспертами Яндекс Музея.
Передвижная выставка «Информатика во всём»
Центральным событием станет выставка, которая откроется в Казани, затем пройдёт в Екатеринбурге и Новосибирске. В экспозиции будут представлены ретрокомпьютеры и артефакты из коллекции Яндекс Музея, а также интерактивные инсталляции и квесты.
Посетители смогут познакомиться с современными профессиями, связанными с цифровыми технологиями:
- дата-журналист,
- ML-разработчик,
- AI-тренер,
- специалист по цифровой доступности,
- промышленный дизайнер,
- креативный директор.
Образование и профессии будущего
Проект призван не только напомнить о 40-летней истории школьной информатики, но и показать её связь с жизнью сегодня и будущими профессиями. Инициатива Яндекса должна помочь школьникам глубже понять цифровой мир, а педагогам — использовать новые инструменты для проведения современных и увлекательных уроков.
Как присоединиться
Участие в проекте бесплатное. На специальном сайте собрана информация о мероприятиях и истории предмета. Там можно прочитать воспоминания учителей разных поколений и сотрудников Яндекса, которые делятся, как уроки информатики помогли им прийти в IT-сферу.