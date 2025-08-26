Яндекс Маркет запустил предзаказ на новые смартфоны iPhone 17. Для оформления заявки пользователям не нужно вносить оплату заранее — достаточно авторизоваться в личном кабинете на сайте или в приложении.

Как работает предзаказ

Чтобы оформить заявку, покупатель оставляет свои данные в разделе предзаказа. После презентации Apple в сентябре, когда станут известны модельный ряд, характеристики и цены, пользователи получат пуш-уведомление. С его помощью можно будет перейти на страницу покупки iPhone 17 и оформить заказ.





Таким образом, предзаказ позволяет одним из первых узнать все детали о новинках и своевременно оформить покупку, если решение будет принято.

Когда начнутся продажи iPhone 17

Apple проведёт презентацию новых iPhone в сентябре 2025 года. В тот же день смартфоны появятся на Яндекс Маркете, а вместе с ними — фирменные чехлы и аксессуары от Commo, бренда Яндекс Фабрики.





Как найти страницу предзаказа

Перейти на страницу можно напрямую через сайт или приложение Маркета. Для этого достаточно ввести в поисковую строку запрос «айфон 17» или iPhone 17.