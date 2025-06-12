Vivo объявила в китайских соцсетях, что крупная презентация состоится 25 июня в 19:00 по местному времени. Главной новинкой станет складной смартфон нового поколения — Vivo X Fold 5, а также беспроводные наушники Vivo TWS Air3 Pro.

Слоган анонса — «легче и прочнее» — указывает на значительный прогресс в конструкции и производительности устройства. X Fold 5 должен стать самым лёгким складным смартфоном формата «книга», весом менее 209 граммов. Ожидается, что он будет доступен в трёх цветах: хвойный зелёный, белый и титановый. Камера разместится в круглом модуле с брендингом Zeiss. Внешне устройство похоже на предыдущую модель, но получило новую физическую кнопку на левой грани, заменившую переключатель беззвучного режима.

Ожидается, что смартфон получит внутренний дисплей диагональю 8,03 дюйма и внешний — 6,53 дюйма. Оба экрана будут построены на LTPO-матрицах с ШИМ на высокой частоте и поддержкой регулировки яркости по всей шкале. Устройство будет иметь защиту по стандартам IPX9 от воды и IPX5 от пыли.

Vivo X Fold 5, по слухам, будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 и получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки: 90 Вт по проводу и 30 Вт по беспроводной технологии. Основная камера будет тройной: главный сенсор Sony IMX921 на 50 Мп с OIS, 50-мегапиксельный ультраширокий модуль и телеобъектив IMX882 с 3-кратным зумом. При этом толщина устройства в сложенном состоянии составит менее 5 мм с одной стороны.

Одной из самых неожиданных особенностей станет полная совместимость с экосистемой Apple. Смартфон поддерживает вход в iCloud, подключение AirPods с анимацией и встроенными настройками, а также синхронизацию данных здоровья с Apple Watch через приложение Vivo Health.

Также на мероприятии представят наушники Vivo TWS Air3 Pro с полуоткрытой посадкой и активным шумоподавлением. Будут доступны две версии: стандартная и с увеличенной автономностью. Цветовые варианты — чёрный (Starry Black) и белый (Vitality White).