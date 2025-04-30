Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что от 20% до 30% кода в репозиториях компании уже создаётся с помощью ИИ. Об этом он сообщил в беседе с Марком Цукербергом на конференции LlamaCon, организованной Meta*.

По словам Наделлы, эффективность ИИ варьируется в зависимости от языка программирования: в Python результаты особенно впечатляющие, тогда как в C++ прогресс более скромный. Тем не менее, компания продолжает активно внедрять ИИ в процесс разработки.

Ранее технический директор Microsoft Кевин Скотт заявил, что к 2030 году ИИ будет генерировать до 95% всего программного кода. Это говорит о стратегическом курсе компании на автоматизацию и трансформацию инженерного труда.

Когда Наделла переадресовал вопрос о доле ИИ-кода Цукербергу, глава Meta* признался, что не знает точных цифр. Тем временем в Google на прошлой неделе сообщили, что более 30% кода уже создаётся ИИ. Однако, как отметил источник, методы подсчёта могут различаться, поэтому цифры стоит воспринимать с осторожностью.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.