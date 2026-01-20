Доктор Глэдис Уэст, чьи математические модели стали фундаментом для создания глобальной системы позиционирования, скончалась в возрасте 95 лет. Её имя долгое время оставалось в тени, хотя результаты работы используют миллионы людей ежедневно — от пилотов и диспетчеров служб спасения до обычных автомобилистов, добирающихся на работу или на встречу.

Уэст родилась в 1930 году в Виргинии. Несмотря на законы Джима Кроу, ограничивавшие права темнокожих на американском Юге, она смогла получить высшее образование в Виргинском государственном колледже (сейчас — Виргинский государственный университет), где защитила бакалаврскую и магистерскую степени по математике. В 1956 году её приняли на работу в центр, который сегодня называется Военно-морским центром надводных вооружений в Далгрене, штат Виргиния.

В 1970-х и 1980-х годах Уэст занималась созданием точных моделей формы Земли на основе спутниковых данных. Задача требовала математических вычислений такой сложности, что у обычного человека от них закружилась бы голова. Именно эти модели впоследствии стали основой для системы GPS. Уэст проработала в центре в Далгрене 42 года и ушла на пенсию в 1998 году.

Как это часто случалось с женщинами, особенно темнокожими, стоявшими за технологическими и научными прорывами в США, вклад Уэст десятилетиями оставался без должного признания. В 2018 году она представила краткую биографию своих достижений на мероприятии женского общества, и члены организации «Альфа Каппа Альфа» помогли ей получить заслуженное признание. В том же году Уэст ввели в Зал славы космических и ракетных пионеров ВВС США, а также отметили как выпускницу года среди женщин, окончивших исторически темнокожие колледжи и университеты. В 2020 году издание The Guardian опубликовало интервью с Уэст, где она поделилась подробностями своего пути и призналась, что в поездках предпочитает бумажные карты технологии, к созданию которой сама приложила руку.

Утром 18 января 2026 года в официальном аккаунте доктора Уэст в соцсети X появилось сообщение:



