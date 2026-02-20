Amazfit представила T‑Rex Ultra 2 — свой новый флагман в категории «внедорожных» смарт‑часов. Часы получили титановую отделку Grade‑5, 1,5‑дюймовый AMOLED с пиковыми 3 000 нит и крупную батарею 870 мА·ч, которую компания оценивает в до 30 дней обычного использования; в GPS‑режиме автономность заявлена на уровне около 50 часов.

Цена и где купить

Стартовая цена T‑Rex Ultra 2 — 549,99 доллара США. Часы уже доступны на официальном сайте Amazfit и в магазине Amazon. По позиционированию модель выходит против более дорогих «внедорожных» вариантов от Garmin и премиум‑версий Apple, предлагая титановую отделку и объём памяти 64 ГБ за заметно меньшие деньги.

Дисплей и батарея

Amazfit явно сделала ставку на видимость и автономность. 1,5‑дюймовый AMOLED прикрыт сапфировым стеклом, а пик яркости в 3 000 нит обещает комфортную читаемость на ярком солнце — важный параметр для туристов и альпинистов.

Материалы: безель, задняя крышка и кнопки — титановый сплав Grade‑5; корпус — армированный полимер.

Вес: около 89,2 грамма.

Экран: 1,5‑дюймовый AMOLED, сапфировое стекло, до 3 000 нит.

Батарея: 870 мА·ч — до 30 дней типичного использования; около 50 часов в GPS‑режиме (зависит от настроек).

Память: 64 ГБ для карт, музыки и данных активности.

Защита: 10ATM, двойная сертификация для дайвинга, работа при температурах до −30 °C.

Навигация и датчики

У T‑Rex Ultra 2 полноценный навигационный пакет: поддержка шести спутниковых систем, пошаговая навигация и возможность загружать полноцветные глобальные карты через приложение Zepp. Оффлайн‑маршруты можно планировать до 100 км, есть поиск POI, профили высот и оперативное перенаправление по треку — фактически часы готовы заменить отдельный навигатор на треках средней длины.

Кроме навигации производитель добавил полезные полевые инструменты: встроенный двухрежимный фонарь с SOS, зелёный фонарик с низким уровнем помех для работы в очках ночного видения, контроль чекпоинтов и напоминания, улучшенные алгоритмы распределения темпа и сегментация подъёмов. Также есть динамик и микрофон для звонков по Bluetooth и NFC‑оплата.





Кому подойдет и что дальше

T‑Rex Ultra 2 ориентированы на тех, кто хочет премиальные материалы и автономность без премиального ценника Garmin Enduro или Apple Watch Ultra. 64 ГБ для карт и музыки плюс автономность делают модель интересной для многодневных походов и экспедиций, где доступ к телефону ограничен.

Тренд очевиден: производители носимой электроники перенесут «премиальные» материалы и топ‑функции навигации в более доступные ценовые сегменты. Вопрос в том, насколько ровно Amazfit удастся сбалансировать точность сенсоров, стабильность прошивки и энергоэффективность при реальном использовании. Если Zepp‑экосистема справится с картами и маршрутами — T‑Rex Ultra 2 станет серьёзной альтернативой для тех, кто устал платить за бренд.

Остаётся наблюдать, как конкуренты ответят: добавят ли они титана и ещё более яркие экраны или начнут жертвовать материалами ради лучшей автономности. На следующем витке рынка «выносливые» смарт‑часы станут не нишей, а стандартным выбором для любителей активного отдыха.