Tesla предложила новый десятигодичный план компенсации для генерального директора Илона Маска, который может достигать $1 триллиона, несмотря на трудности компании на автомобильном рынке и её амбиции в сфере гуманоидной робототехники и ИИ.

Компенсация Маска будет связана с рядом целей, одна из которых — увеличить общую оценку Tesla с примерно $1 триллиона до более чем $8 триллионов. План предусматривает выдачу Маску более 423 миллионов дополнительных акций, что повысит его контроль над компанией примерно до 25%. Ранее Маск угрожал уйти из Tesla, если ему не предоставят больше права голоса.





Решение по плану будет вынесено на голосование акционеров на ежегодном собрании компании, запланированном на конец этого года. Детали плана появились всего через месяц после объявления пакета компенсации на $29 миллиардов, предназначенного для замены предыдущего плана, который был отклонён судом в Делавэре.

В официальной бумаге для Комиссии по ценным бумагам и биржам Tesla заявила, что мир находится на «критическом переломном этапе», и утверждает, что может способствовать эпохе «устойчивого изобилия», «масштабно внедряя инновационные и доступные технологии».





«Tesla может помочь создать общество, которое демократизирует автономные товары и услуги», — отметила компания.

В документе также подчеркивается, что «уникальное видение» Маска «жизненно важно» для «ориентации на этом критическом переломном этапе». Tesla ссылается на недавно опубликованный «Master Plan Part IV», который, по словам компании, был «представлен» Маском, хотя сам генеральный директор почти не комментировал его, согласившись лишь, что план пока не содержит конкретики.



