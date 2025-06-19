Ожидается, что Samsung представит складной смартфон Galaxy Z Fold7 уже 9 июля. Тем временем финский онлайн-ритейлер преждевременно раскрыл варианты памяти и официальные цвета устройства.

Galaxy Z Fold7, как и его предшественник, будет доступен в трёх конфигурациях: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти. Модели на 256 и 512 ГБ поступят в продажу в цветах Jet Black, Silver Shadow и Blue Shadow. Флагманская версия с 1 ТБ будет доступна только в Jet Black и Blue Shadow.

Эти цвета являются официальными и будут продаваться через розничные каналы. Однако, если судить по предыдущим поколениям, Samsung также предложит эксклюзивные цветовые решения для покупателей на своем сайте Samsung.com.

Также ресурс Android Headlines опубликовал рендеры устройства в цветах Blue Shadow и Jet Black. Судя по изображениям, новинка получит более тонкий профиль — от 3.9 до 4.5 мм в разложенном виде. Вес устройства составит около 215 граммов.