Компания Xiaomi сообщила о скором глобальном выпуске аудиосистемы Soundbar Pro 2.1, разместив на своем сайте страницу с подробностями о грядущей новинке. Уникальность девайса заключается в гармоничном сочетании небольших габаритов, значительной выходной мощности и поддержки современных аудиоформатов.

Xiaomi Soundbar Pro 2.1 представляет собой 2.1-канальную систему, состоящую из саундбара с двумя широкополосными динамиками и беспроводного 6,5-дюймового сабвуфера. Суммарная мощность акустики достигает 300 Вт. Устройство совместимо с Dolby Audio и DTS Virtual:X, а также предлагает выбор из шести предустановленных режимов эквалайзера.

Коммутационные возможности акустической системы включают в себя HDMI, оптический и коаксиальный разъемы, а также Bluetooth для беспроводного соединения с источником звука. Предусмотрено и быстрое подключение смартфона посредством NFC. Для управления настройками предусмотрен пульт дистанционного управления и сенсорная панель, расположенная на верхней поверхности саундбара.

Информация о стоимости и дате начала продаж Xiaomi Soundbar Pro 2.1 будет обнародована позже.