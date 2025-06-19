Одно из корейских изданий сообщило о дате релиза и начале продаж гарнитуры смешанной реальности Samsung Project Moohan, которая может стать конкурентом Apple Vision Pro. Ранее компания демонстрировала прототипы устройства, но информации о полноценном запуске до сих пор не было.

Согласно данным портала Newspin, гарнитура Samsung на платформе Android XR будет представлена 29 сентября на мероприятии Unpacked, а старт продаж намечен на 13 октября. Впервые о гарнитуре стало известно в 2023 году, а ее анонс состоялся в 2024-м под кодовым названием Project Moohan.

Гарнитура уже появилась в видеообзоре. Она основана на процессоре Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 и, предположительно, оснащена дисплеями micro-OLED. Ожидается, что нейросеть Gemini сыграет важную роль в ее работе.

Кроме того, журналисты сообщили, что в июле Samsung представит раскладушки Galaxy Z Fold7 и Z Flip7, однако точная дата их премьеры пока остается неизвестной.