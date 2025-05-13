Samsung Galaxy S25 Edge — самый тонкий смартфон в истории линейки Galaxy S. Это не просто ещё один вариант S25, а особая модель, построенная вокруг идеи предельной компактности без потери производительности. Мы уже подержали устройство в руках — и оно действительно впечатляет. Но есть нюансы.

Ультратонкий корпус — всего 5,8 мм

Galaxy S25 Edge получил кодовое имя Paradigm Slim — и это вполне оправдано. Толщина корпуса составляет всего 5,8 мм, а вес — 163 грамма. Это делает его самым тонким «нефлагманским» Android-смартфоном Samsung и практически самым лёгким в серии (разница с базовым S25 — всего 1 грамм).

Такого результата удалось добиться за счёт использования титановой рамки, как у Galaxy S25 Ultra, вместо алюминия, применяемого в младших моделях линейки.

Большой экран и прочное стекло

Galaxy S25 Edge оснащён 6,7-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и яркостью до 2600 нит. Лицевая панель защищена Gorilla Glass Ceramic 2, задняя — Gorilla Glass Victus 2. Под экраном — привычный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Начинка как у флагмана

Внутри — мощный Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3-нм техпроцесс), 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ хранилища. Производительность — на уровне флагманов. Работает смартфон на Android 15 с оболочкой One UI 7, при этом Samsung обещает 7 лет обновлений ОС и безопасности.

Также в наличии все ключевые функции Galaxy AI: Call Assistant, Note Assist, Circle to Search, Web Summary и другие. Есть поддержка Gemini, интегрированной в оболочку.

Камера на 200 Мп, но без телеобъектива

Главная камера — флагманский сенсор на 200 Мп, как у Galaxy S25 Ultra. Он обеспечивает отличную детализацию, высокую контрастность и качественную съёмку в любое время суток. Дополняет его 12-Мп ультраширокоугольная камера с автофокусом.

Телеобъектив в этой модели отсутствует — скорее всего, из-за ограничений по габаритам и аккумулятору. Однако высокое разрешение основного модуля позволяет использовать цифровой зум с сохранением высокого качества.

Батарея — компромисс ради тонкости

Основной компромисс Galaxy S25 Edge — это аккумулятор. Его ёмкость составляет 3900 мАч, что даже меньше, чем у базового S25 (4000 мАч). Учитывая большой экран и производительный чип, автономность вызывает вопросы. Однако Samsung заявляет, что смартфон использует интеллектуальное управление питанием, оптимизируя расход энергии.

Поддерживается проводная зарядка на 25 Вт и беспроводная — 15 Вт.

Защита и беспроводные интерфейсы

Как и положено флагману, S25 Edge получил защиту от пыли и воды по стандарту IP68. В смартфоне реализованы Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C и поддержка eSIM. Всё на уровне топовых моделей Samsung.

Цена и доступность

Предзаказ на Galaxy S25 Edge стартует 13 мая, а в розничную продажу он поступит 30 мая 2025 года. Смартфон будет доступен в трёх цветах:

Titanium Silver

Titanium Icy Blue

Titanium Jet Black

Цена:

€1249 за версию с 256 ГБ

за версию с 256 ГБ €1369 за версию с 512 ГБ

Первое впечатление: инженерное чудо

Galaxy S25 Edge — смартфон, который выглядит как Galaxy S25+, но ощущается совершенно иначе. Когда берёшь его в руки, сразу понимаешь, насколько инженеры Samsung продвинулись в создании ультратонких, но мощных устройств. Это действительно премиальное решение для тех, кто ценит не только характеристики, но и форм-фактор.

Ждём, что грядущие Galaxy Z Fold 7 и Flip 7 могут получить похожие конструктивные решения — и это отличная новость для всех поклонников тонких и лёгких устройств.