Samsung представила неожиданное пополнение в линейке Galaxy S25 — модель Galaxy S25 Edge. Устройство заняло промежуточную позицию между базовым S25, S25+ и флагманом S25 Ultra. При цене $1100 Edge сочетает в себе лучшие черты трёх моделей: флагманскую камеру, премиальные материалы и более лёгкий корпус. Разбираемся, как Galaxy S25 Edge смотрится на фоне остальных устройств серии.

Экран: лучше, чем у S25, но не дотягивает до Ultra

Galaxy S25 Edge получил 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2. Это лучше, чем Full HD+ дисплей у S25 (6,2″), и чуть прочнее, чем у S25+ (тоже 6,7″, но без Ceramic 2). Однако до Ultra с 6,9-дюймовым экраном и покрытием Gorilla Glass Armor Edge немного не дотягивает.

Дизайн: премиум-материалы, как у флагмана

В отличие от алюминиевых рамок в Galaxy S25 и S25+, Galaxy S25 Edge получил титановую рамку — такую же, как у Ultra. Лицевая панель защищена стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, а задняя — Victus 2. У всех моделей есть защита IP68 от воды и пыли.

Производительность: одинаковая начинка, кроме объёма хранилища

Вся линейка Galaxy S25 оснащена чипсетом Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и хранилищем на 256 или 512 ГБ. Только Ultra предлагает вариант на 1 ТБ. Все устройства работают под управлением Android 15 с оболочкой One UI 7.0 и получат 7 лет обновлений.

Камеры: Edge почти как Ultra

Galaxy S25 Edge выделяется флагманской 200-Мп камерой — как у Galaxy S25 Ultra. При этом у Edge стоит 12-Мп сверхширокоугольная камера с автофокусом, а у Ultra — 50-Мп. В отличие от Ultra, Edge не получил двойной телеобъектив, ограничившись основным модулем. Модели S25 и S25+ оснащены 50-Мп основными камерами, фиксированной широкой оптикой и 10-Мп телевиками с 3-кратным зумом.

Автономность: компромисс ради лёгкости

Galaxy S25 Edge оснащён аккумулятором на 3900 мАч — это самый маленький показатель в линейке. У S25 — 4000 мАч, у S25+ — 4900 мАч, а у Ultra — 5000 мАч. Edge также уступает в скорости зарядки: 25 Вт против 45 Вт у S25+ и Ultra. Все модели поддерживают беспроводную зарядку на 15 Вт и новые стандарты Qi2.

Связь и интерфейсы: почти наравне с флагманом

Galaxy S25 Edge поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, eSIM, а также UWB — как и модели S25+ и Ultra. Базовый S25 лишён ультраширокополосного модуля. Все устройства поддерживают современные аудиокодеки: LDAC, aptX, AAC и SSC UHQ.

Стоимость: Edge приближается к Ultra

Цены на серию Galaxy S25 выглядят следующим образом:

Galaxy S25 — от $800

— от $800 Galaxy S25+ — от $999

— от $999 Galaxy S25 Edge — от $1100

— от $1100 Galaxy S25 Ultra — от $1200

Таким образом, Galaxy S25 Edge стоит всего на $100 дешевле Ultra, предлагая тот же основной сенсор камеры и премиальные материалы корпуса, но уступая в зум-оптике, экране и аккумуляторе.