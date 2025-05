Galaxy S25 Edge официально представлен — и это, без преувеличения, самый эффектный флагман Samsung за последние годы. Смартфон удивляет не только рекордно тонким корпусом, но и топовой камерой, флагманской начинкой и обновлённым подходом к мобильным технологиям. Кажется, именно так Samsung собирается опередить будущий iPhone 17 Air.

Самый тонкий Galaxy в истории

Galaxy S25 Edge стал первым ультратонким смартфоном Samsung — всего 5,8 мм в толщину. Для сравнения: стандартный Galaxy S25 — 7,2 мм, а iPhone 16 — 7,8 мм. При этом в корпусе нашлось место для аккумулятора на 3900 мА·ч и мощной камеры.

Вес устройства — всего 163 грамма. Корпус выполнен из титана, а переднюю панель защищает новое стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2. По заявлениям Samsung, смартфон выдерживает повседневные нагрузки и не боится падений, несмотря на тонкий профиль.

Сохранился и фирменный стиль Galaxy — плавные линии, аккуратные формы и качественная сборка. Дизайн получился не только эффектным, но и функциональным: в руке смартфон ощущается уверенно и приятно.

Дисплей: красиво и удобно даже на солнце

Смартфон оснащён 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 1–120 Гц. Яркость достигает 2600 нит — этого достаточно для комфортной работы даже в солнечный день. Функции Vision Booster и Adaptive Color Tone подстраивают контраст и цветовую температуру под освещение, снижая нагрузку на глаза.

Правда, антибликовое покрытие, как у S25 Ultra, здесь отсутствует — но его можно добавить с помощью защитной плёнки.

Камера на 200 Мп — всего одна, но какая

Вместо привычных трёх или четырёх модулей Galaxy S25 Edge получил всего две камеры:

Основная : 200 Мп, сенсор ISOCELL HP2, f/1.7, OIS, 2-кратный зум без потери качества

: 200 Мп, сенсор ISOCELL HP2, f/1.7, OIS, 2-кратный зум без потери качества Ультраширокоугольный модуль: 12 Мп, автофокус

Сенсор тот же, что и в Galaxy S25 Ultra, но с другим объективом. Samsung обещает прирост яркости ночных фото на 40% и улучшенную детализацию. Вспомогательный модуль пригодится для съёмки пейзажей и макро — благодаря автофокусу.

Отдельного телеобъектива нет, но из-за высокого разрешения основной камеры можно делать цифровой зум без сильной потери качества. Селфи-камера — стандартные 12 Мп.

Также есть фирменная система обработки ProVisual Engine и инструменты Galaxy AI — такие как Audio Eraser и Drawing Assist.

Мощность и ИИ на борту

Galaxy S25 Edge работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 4 Elite (эксклюзивная версия для Galaxy), который обеспечивает флагманскую производительность и продвинутую работу с ИИ прямо на устройстве — без обращения к облаку.

За охлаждение отвечает новая система с тонкой, но широкой паровой камерой. Она эффективнее распределяет тепло и помогает смартфону дольше сохранять пиковую производительность.

AI-движки обрабатывают изображения, масштабируют их без потери качества (ProScaler) и улучшают отображение цветов и резкость (mDNIe).

Автономность: меньше, чем хотелось бы

Батарея на 3900 мА·ч — компромисс ради толщины. При умеренном использовании смартфона хватает на день, но запаса под тяжёлые задачи немного. Поддерживается зарядка 25 Вт (проводная) и беспроводная, но быстрые 45 Вт, как у старших моделей, не предусмотрены.

Всё-таки при толщине менее 6 мм чудес ждать не стоит — и Samsung делает ставку на энергоэффективность процессора и софта.

Программные фишки и поддержка

S25 Edge оснащён Galaxy AI — персонализированным набором функций, который помогает в повседневных задачах. Есть поддержка Now Bar и Now Brief, а также интеграция с Google Gemini и функцией Gemini Live — она позволяет показывать ИИ, что происходит на экране или в камере, и получать помощь в реальном времени.

Samsung гарантирует 7 лет обновлений Android и безопасности, что ставит Galaxy S25 Edge в один ряд с самыми долго поддерживаемыми смартфонами на рынке.

Цены и цвета

Galaxy S25 Edge будет доступен в трёх цветах:

Titanium Silver

Titanium Jetblack

Titanium Icyblue

Модель поступит в продажу 30 мая. Предзаказы уже открыты.

Цены: