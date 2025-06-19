Любителей электромобилей и семей с детьми может ждать новая опция: в программном обеспечении Tesla были обнаружены признаки того, что компания готовит шестиместную версию популярного кроссовера Model Y. Известный исследователь безопасности под псевдонимом GreenTheOnly обнаружил в прошивке Model Y упоминания о новой конфигурации салона. По всей видимости, новинка будет ориентирована на семейных покупателей, которым нужно больше пространства.

Слухи о шестиместной версии Model Y ходят уже давно, но теперь появилось первое реальное подтверждение — цифровая «пасхалка» в коде прошивки. Ранее Tesla уже выпускала семиместный вариант Model Y, но его критиковали за тесный третий ряд сидений.

Переход на шестиместную схему может означать значительные изменения в компоновке. Предполагается, что второй ряд теперь будет состоять не из цельного дивана, а из двух отдельных кресел — так называемая схема 2-2-2. Это создаст проход к третьему ряду, улучшив доступ и комфорт.

Особый интерес вызывает возможность, что шестиместная версия будет иметь увеличенную колесную базу. Это значительно повысит комфорт пассажиров на заднем ряду, где ранее не хватало места.

Поначалу предполагалось, что такая версия будет эксклюзивом для китайского рынка, но GreenTheOnly считает это маловероятным и намекает на более широкую географию продаж. Если так, то это будет хорошая новость для покупателей по всему миру, особенно на фоне растущего числа конкурентов, предлагающих электрические кроссоверы с тремя рядами сидений.

Цены пока не объявлены. Однако, если ориентироваться на Model X, где шестиместная конфигурация стоит дороже семиместной, можно ожидать, что и новая версия Model Y окажется не из дешёвых — особенно если она получит длинную базу.

2025 год, по словам Tesla, станет временем новых запусков. Уже были обновлены Model Y, Model S и Model X. Также в ближайшие месяцы ожидается выход новых, более доступных версий Model 3 и Model Y.