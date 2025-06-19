На выставке SID Display Week компания BOE представила 31,5-дюймовый дисплей с разрешением 8K и частотой обновления 120 Гц. Эта новинка не только впечатляет своими характеристиками, но и предлагает «облегченный» режим отображения контента.

Пользователи могут переключаться на режим 4K с частотой 240 Гц, что снижает нагрузку на графический процессор и одновременно улучшает плавность анимаций. По словам представителей BOE, новый дисплей поступит в массовое производство уже в этом году, однако его цена пока не раскрыта.

Аналитики отрасли отмечают, что среди производителей дисплеев началась настоящая гонка за рекордными показателями частоты обновления. Например, BOE в 2022 году представила ноутбук с матрицей на 600 Гц, а Samsung Display недавно анонсировала экраны для массового рынка с частотой обновления более 500 Гц при разрешении 1440p.

Что касается 8K-экранов, то они по-прежнему остаются дорогими и не спешат завоевывать массовый рынок. Основными причинами их медленного распространения являются нехватка контента в таком высоком разрешении и ограничения пропускной способности кабелей.